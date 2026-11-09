Pronóstico

Lunes soleado y una máxima de 27°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó el lunes con neblina y una temperatura de 9,9°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con cielo despejado, sin lluvias y una tarde agradable. Las temperaturas irán en aumento durante los próximos días.