Las lluvias en el sur de Brasil se hacen sentir. Desde mediados de septiembre, el nivel del río Paraná crece a diario en Santa Fe a razón de cuatro, cinco o hasta ocho centímetros. La medición de este domingo 8 de noviembre por la mañana arrojó 4,75 mts en el hidrómetro de la ciudad capital. Es el fenómeno climático conocido como "El Niño" que muestra sus cartas.
El río Paraná llegó a los 4,75 mts en Santa Fe: qué dice el último pronóstico del INA
Esa fue la marca en el hidrómetro del puerto local. El organismo nacional proyecta para el 17 de noviembre una altura media de 4,77 mts y una máxima que podría llegar a los cinco metros.
Al observar el historial de registros, se puede apreciar que en las últimas 48 horas creció 14 cm y de domingo a domingo, el cambio fue de 37 centímetros. Más atrás en el tiempo, en el inicio de octubre, el hidrómetro santafesino marcó 3,32 mts. La tendencia es clara y los pronósticos esperan más agua.
Con todo, el paisaje ribereño de la capital santafesina muestra la laguna Setúbal llena de agua, casi ni se ve la arena de la playa Este y mucha vegetación. Camalotes y otras especies se agolpan en un embalse que se formó alrededor del pilote Este del Puente Colgante previo a la llegada del agua y no fue retirado.
Qué dice el INA
Como es costumbre, el Instituto Nacional del Agua actualizó sus pronósticos para los puertos afectados por la crecida del río Paraná. En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, el organismo indica:
Reconquista
Al 6 de noviembre de 2026, la estación de Reconquista registró un nivel de 5,90 m, superando holgadamente la altura media histórica de noviembre (3,43 m) y colocándose por encima de su nivel de evacuación de 5,30 m (estado "E"), muy por sobre el límite de alerta de 5,10 m y de aguas bajas de 2,18 m.
Para el 10 de noviembre de 2026, el pronóstico preliminar prevé un valor central de 5,89 m (con un rango entre 5,50 m y 6,10 m), manteniendo la condición de evacuación. Hacia el 17 de noviembre de 2026, la tendencia proyecta un leve descenso a un valor central de 5,64 m (con un mínimo de 5,40 m y un máximo de 6,10 m), sosteniéndose aún en estado de evacuación ("E").
Santa Fe
El hidrómetro marcó 4,61 m el 6 de noviembre de 2026, situándose por encima de su promedio mensual de 3,18 m y de su nivel de aguas bajas fijado en 2,00 m, aunque por debajo del umbral de alerta (5,30 m) y de evacuación (5,70 m).
El pronóstico preliminar para el 10 de noviembre de 2026 anticipa un valor central de 4,72 m, con fluctuaciones estimadas entre 4,40 m y 5,00 m. Para el 17 de noviembre de 2026, la tendencia muestra una leve suba alcanzando un valor central de 4,77 m (con un mínimo de 4,40 m y un máximo de 5,00 m), permaneciendo en rangos normales sin clasificar en estado de alerta o evacuación.
Rosario
En el puerto de Rosario se registró un nivel de 4,06 m al 6 de noviembre de 2026, superando la media histórica de noviembre de 2,95 m y alejándose del umbral de aguas bajas de 1,64 m, sin comprometer los límites de alerta (5,00 m) ni de evacuación (5,30 m).
Para el 10 de noviembre de 2026, se proyecta un nivel central preliminar de 4,20 m, oscilando entre 3,95 m y 4,55 m. Finalmente, hacia el 17 de noviembre de 2026 se espera una leve tendencia en alza con un valor central de 4,29 m (dentro de un rango de 4,00 m a 4,60 m), manteniéndose igualmente por debajo de cualquier umbral de riesgo.