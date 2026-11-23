La semana comenzó con una jornada cálida en la ciudad de Santa Fe. Para este lunes 23 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 30°C, con condiciones variables a lo largo del día.
Lunes cálido en Santa Fe con una máxima de 30°C y baja probabilidad de lluvias
El feriado tendrá temperaturas agradables durante las primeras horas, aunque se espera un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chaparrones aislados hacia la tarde y la noche en la ciudad.pro
Durante la mañana, se espera una temperatura cercana a los 21°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%. El viento soplará del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Al mediodía, la temperatura llegará a los 30°C y el viento continuará soplando del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10 y el 40%.
Hacia la noche, se espera un descenso de la temperatura hasta los 25°C, con viento del sur de entre 13 y 22 km/h. También se mantendrá una probabilidad de lluvias de entre el 10 y el 40%.
Según los registros meteorológicos disponibles durante las primeras horas de este lunes, la temperatura rondaba los 16°C y el cielo se encontraba nublado.
Pronóstico extendido
- Para el martes 24 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 31°C, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%.
- El miércoles 25 se prevé una jornada más templada, con una mínima de 19°C y una máxima de 26°C. El cielo se mantendrá nublado durante el día y no se anticipan precipitaciones.
- En tanto, para el jueves 26 de noviembre, el SMN pronostica una mínima de 20°C y una máxima de 27°C. Se espera cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde,sin probabilidad de lluvia.