Pronóstico

Martes despejado, fresco por la mañana y con una máxima de 21°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con temperaturas bajas y cielo despejado en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una tarde agradable, con una máxima de 21°C y sin lluvias. El panorama cambiará hacia el viernes, cuando se espera un descenso de la temperatura.