Pronóstico

Domingo con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con cielo despejado y una temperatura de 7,2°C en la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 23°C, sin probabilidad de lluvias y con condiciones estables durante el resto del día. Para los próximos días se espera un gradual ascenso de las temperaturas.