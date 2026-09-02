Pronóstico

La ciudad de Santa Fe tendrá este miércoles una máxima de 24°, pero el frío ya tiene fecha de regreso

La jornada comienza con 12,1°C, neblina y cielo algo nublado en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 24°C y una jornada sin lluvias. El fin de semana llegará con un marcado descenso de las temperaturas.