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La ciudad de Santa Fe tendrá este miércoles una máxima de 24°, pero el frío ya tiene fecha de regreso

La jornada comienza con 12,1°C, neblina y cielo algo nublado en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 24°C y una jornada sin lluvias. El fin de semana llegará con un marcado descenso de las temperaturas.

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El tiempo se presentará estable durante este miércoles en la capital santafesina, con temperaturas agradables y viento del sector norte. Para los próximos días se prevé un descenso progresivo de las marcas térmicas, especialmente durante el sábado y el domingo.

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles 2 de septiembre con una temperatura de 12,1°C, cielo algo nublado y presencia de neblina, de acuerdo con los datos actualizados a las 6 de la mañana. La humedad no fue consignada en el reporte, mientras que la presión atmosférica se ubicó en 1014,4 hPa.

El viento sopla desde el noreste a 12 kilómetros por hora y la visibilidad alcanza los 9 kilómetros. Para esta jornada no se esperan precipitaciones y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante buena parte del día.

santa fe clima Crédito: Fernanco NicolaImagen ilustrativa Crédito: Fernanco Nicola

Cómo estará el tiempo este miércoles en Santa Fe

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima prevista para este miércoles es de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C.

Durante la mañana se espera la presencia de neblina y una temperatura cercana a los 13°C. Con el correr de las horas, el cielo estará ligeramente nublado y las temperaturas subirán hasta alcanzar los 24°C durante la tarde.

Hacia la noche, el cielo permanecerá algo nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 19°C.

El viento tendrá dirección predominante norte durante las distintas franjas horarias, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se prevén ráfagas significativas.

De esta manera, la jornada tendrá una amplitud térmica importante: un comienzo fresco, una tarde templada y un descenso de la temperatura durante la noche.

Además, el SMN no pronostica lluvias para la ciudad de Santa Fe durante este miércoles: la probabilidad de precipitaciones es del 0% tanto por la mañana como por la tarde y la noche.

El sol salió a las 7:18 y está previsto que se oculte a las 18:47, lo que marca el avance de los días más largos con el inicio de septiembre y la proximidad de la primavera.

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Pronóstico extendido

El pronóstico extendido anticipa un cambio gradual en las condiciones térmicas durante los próximos días.

Jueves: la temperatura mínima será de 14°C y la máxima llegará a 22°C. Será una jornada algo más fresca en cuanto a la temperatura máxima respecto de este miércoles.

Viernes: se espera un descenso más marcado, con una mínima de 10°C y una máxima de 20°C. La diferencia térmica comenzará a hacerse más notoria, especialmente durante las primeras horas del día.

Sábado: el descenso continuará. El SMN prevé una mínima de 9°C y una máxima de apenas 17°C para la ciudad de Santa Fe.

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