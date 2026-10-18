Pronóstico

Domingo fresco y con algunas nubes en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 4,6°C, cielo despejado y una humedad del 94% en la ciudad de Santa Fe. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 19°C, sin probabilidades de lluvia. Para el inicio de la semana se espera un ascenso gradual de las temperaturas.