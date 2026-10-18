La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo con una temperatura de 4,6°C, cielo despejado y viento en calma, de acuerdo con los datos meteorológicos actualizados a las 6. El registro de humedad alcanzó el 94%, mientras que la presión atmosférica se ubicó en 1020,2 hPa.
Domingo fresco y con algunas nubes en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzó con 4,6°C, cielo despejado y una humedad del 94% en la ciudad de Santa Fe. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 19°C, sin probabilidades de lluvia. Para el inicio de la semana se espera un ascenso gradual de las temperaturas.
Para el resto de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones del 0% en las tres franjas horarias.
La temperatura mínima prevista es de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C durante la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta ubicarse en torno a los 17°C.
El viento soplará del este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas en el informe oficial.
Con estas condiciones, se espera un domingo estable en la capital provincial, con una mañana fría y una tarde más agradable para las actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
El pronóstico para el comienzo de la semana anticipa un paulatino aumento de las temperaturas, con mínimas más elevadas y máximas que se mantendrán por encima de los 20°C desde el martes.
- Lunes 19 de octubre: la temperatura mínima será de 10°C y la máxima llegará a los 20°C.
- Martes 20 de octubre: se espera una mínima de 14°C y una máxima de 23°C.
- Miércoles 21 de octubre: las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 22°C de máxima.