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Domingo fresco y con algunas nubes en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 4,6°C, cielo despejado y una humedad del 94% en la ciudad de Santa Fe. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 19°C, sin probabilidades de lluvia. Para el inicio de la semana se espera un ascenso gradual de las temperaturas.

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La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo con una temperatura de 4,6°C, cielo despejado y viento en calma, de acuerdo con los datos meteorológicos actualizados a las 6. El registro de humedad alcanzó el 94%, mientras que la presión atmosférica se ubicó en 1020,2 hPa.

Para el resto de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones del 0% en las tres franjas horarias.

clima transito Créditos : Fernando NicolaImagen ilustrativa Créditos : Fernando Nicola

La temperatura mínima prevista es de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C durante la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta ubicarse en torno a los 17°C.

El viento soplará del este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas en el informe oficial.

Con estas condiciones, se espera un domingo estable en la capital provincial, con una mañana fría y una tarde más agradable para las actividades al aire libre.

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Pronóstico extendido

El pronóstico para el comienzo de la semana anticipa un paulatino aumento de las temperaturas, con mínimas más elevadas y máximas que se mantendrán por encima de los 20°C desde el martes.

- Lunes 19 de octubre: la temperatura mínima será de 10°C y la máxima llegará a los 20°C.

- Martes 20 de octubre: se espera una mínima de 14°C y una máxima de 23°C.

- Miércoles 21 de octubre: las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 22°C de máxima.

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