Pronóstico

Domingo con nubosidad variable y temperaturas que alcanzarán los 30°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 17°C, neblina y una humedad del 96%. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temperatura máxima de 30°C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Las condiciones se mantendrían estables durante el inicio de la semana.