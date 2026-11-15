La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo con una temperatura de 17,5°C, cielo algo nublado con neblina y una humedad del 96%, de acuerdo con los datos registrados a las 6 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Domingo con nubosidad variable y temperaturas que alcanzarán los 30°C en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzó con 17°C, neblina y una humedad del 96%. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temperatura máxima de 30°C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Las condiciones se mantendrían estables durante el inicio de la semana.
En las primeras horas de la mañana, el viento soplaba del sudoeste a 6 kilómetros por hora, mientras que la presión atmosférica se ubicaba en 1009,4 hectopascales. La visibilidad era de 9 kilómetros.
Para el resto de la jornada se espera un aumento de la temperatura, con una mínima prevista de 17°C y una máxima que llegará a los 30°C. Durante la mañana y la tarde el cielo estará parcialmente nublado, mientras que hacia la noche se presentará mayormente nublado.
En cuanto al viento, durante la mañana predominará del sector sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará al este y podría alcanzar intensidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche continuará desde el este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Uno de los datos destacados del pronóstico es la ausencia de precipitaciones: el organismo nacional no prevé lluvias para ninguno de los tres períodos del domingo.
El sol salió a las 5.56 y se ocultará a las 19.40, por lo que la jornada tendrá más de 13 horas y media de luz natural.
Pronóstico extendido
Las condiciones cálidas se mantendrán durante los primeros días de la próxima semana en la ciudad de Santa Fe, de acuerdo con el pronóstico extendido del SMN. Las temperaturas máximas rondarán los 30°C y las mínimas se ubicarán entre los 19 y 21°C.
Para el lunes 16 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 30°C. Será otra jornada con registros elevados para esta época del año.
El martes 17 tendrá marcas térmicas algo más moderadas, con una mínima de 19°C y una máxima de 29°C.
En tanto, para el miércoles 18 de noviembre, el organismo anticipa condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C de mínima y los 29°C de máxima.