Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Tras una semana de temperaturas variables y mucha humedad, las temperaturas para este domingo en la ciudad se presentan favorables.

Santa Fe espera un domingo cálido con cielo nublado y temperaturas en ascenso. Crédito: Fernando NicolaSanta Fe espera un domingo cálido con cielo nublado y temperaturas en ascenso. Crédito: Fernando Nicola
Santa Fe tendrá un domingo cálido y con un cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día, mientras que por la madrugada se registran probabilidades bajas de precipitaciones.

La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 21.4°C, con una humedad del 84% y vientos del sudeste con intensidades de 12 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN espera importante presencia de neblina en la capital santafesina. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

El día arrancó con una mínima de 19°C y está previsto que el termómetro alcance los 30°C durante la tarde.

Los vientos, del noreste especialmente, oscilarán entre los 13 - 22 km/h.

Las nubes predominarían en este sábado sobre la capital santafesina. Foto: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá despejado, con temperaturas cercanas a los 24°C y vientos del noreste a 13-22 km/h. Sin probabilidades de precipitación.

Tarde: La máxima del día llegará a 30°C. Los vientos del norte, con intensidades de 13-22 km/h. Sin probabilidades de precipitación.

Noche: La temperatura descenderá a 25°C, y los vientos del noreste tendrán intensidades de 13-22 km/h. Sin probabilidades de precipitación.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 31°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día. Con probabilidades medias de precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 31°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin probabilidad de precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
Santa Fe Ciudad
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional

