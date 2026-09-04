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Viernes algo nublado y con una máxima de 20° en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con cielo despejado, 6,3°C y una sensación térmica de 5,4°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 20°C y baja probabilidad de lluvias para este viernes. El descenso de temperaturas se hará más marcado durante el fin de semana

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Santa Fe amaneció este viernes con condiciones estables y una mañana fría. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 5 de la mañana la temperatura era de 6,3°C, con una sensación térmica de 5,4°C, humedad del 90% y viento del sudoeste a 6 km/h. La visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

La jornada comenzó con cielo despejado, aunque el pronóstico oficial anticipa que estará algo nublado durante la mañana, la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante todo el viernes.

clima Manuel Fabatia Créditos:Imagen ilustrativa Créditos: Manuel Fabatia

Para este 4 de septiembre, el SMN prevé una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 20°C. Durante la mañana, los registros se ubicarán alrededor de los 10°C, mientras que por la tarde se alcanzará el valor máximo previsto. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 13°C.

El viento tendrá una intensidad moderada y variable. Durante la mañana soplará del sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará hacia el este, manteniendo una intensidad similar, mientras que durante la noche será muy leve, con velocidades de entre 0 y 2 km/h y dirección predominante del sudoeste.

El sol salió a las 7:16 y está previsto que se oculte a las 18:49, por lo que la ciudad tendrá una jornada con más de 11 horas de luz.

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Pronóstico extendido

El cambio más significativo llegará durante el fin de semana, con un marcado descenso de las temperaturas.

Sábado: se espera una jornada más fría, con una mínima de 8°C y una máxima de 17°C.

Domingo: será el día más frío del período. El SMN anticipa una mínima de apenas 3°C y una máxima de 14°C.

Lunes: las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente, aunque continuará el ambiente frío. Se espera una mínima de 4°C y una máxima de 16°C.

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