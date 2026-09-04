Pronóstico

Viernes algo nublado y con una máxima de 20° en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con cielo despejado, 6,3°C y una sensación térmica de 5,4°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 20°C y baja probabilidad de lluvias para este viernes. El descenso de temperaturas se hará más marcado durante el fin de semana