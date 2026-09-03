En la FICH

Un recurso vital en la mirada del arte: inauguraron la muestra del XVI Concurso "El agua en imágenes"

Con más de 60 obras presentadas y la participación de autores internacionales, premiaron a los ganadores de la edición 2026. La fotografía principal retrató el acceso al agua potable y la vida cotidiana de la comunidad Mocoví en Ángel Gallardo.