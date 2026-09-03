Este jueves 3 de septiembre a las 15, el hall de ingreso de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), ubicado en la planta baja de la Ciudad Universitaria, se transformó en el escenario de la entrega de premios e inauguración de la muestra del XVI Concurso de fotografía «El agua en imágenes».
Un recurso vital en la mirada del arte: inauguraron la muestra del XVI Concurso "El agua en imágenes"
Con más de 60 obras presentadas y la participación de autores internacionales, premiaron a los ganadores de la edición 2026. La fotografía principal retrató el acceso al agua potable y la vida cotidiana de la comunidad Mocoví en Ángel Gallardo.
Organizado de manera conjunta por la FICH y el diario El Litoral, con el auspicio de Aguas Santafesinas SA y Marcelo López Pinturas, el certamen volvió a consolidarse como un espacio de reflexión visual sobre la relación entre las personas y el agua, promoviendo el uso sostenible de este recurso fundamental.
La iniciativa cuenta con el respaldo institucional de la Cátedra UNESCO «Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible» y de la Secretaría de Cultura y Medios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el marco del lema promovido este año por UNESCO enfocado en "Agua y Género", la convocatoria buscó integrar miradas disciplinares e invitar a la comunidad a tomar conciencia sobre la equidad y la conservación.
"Fundamentalmente es una alegría poder recibirlos en nuestra facultad para la 16ª edición del Agua en Imágenes. Buscamos traducir el lema de UNESCO para integrar disciplinas que se dan en la universidad y la facultad, volcadas en una imagen que nos ayude, a través de la sociedad, a tener un mundo mejor trabajando en forma conjunta", destacó Felipe Franco, decano de la FICH.
Asimismo, Franco resaltó la proyección del certamen: "Tuvimos este año más de 60 fotos concursantes con 28 autores de Argentina, Cuba, España y Brasil, lo cual hace que este evento empiece a tomar una característica internacional que nos enorgullece".
Histórica ampliación de categorías y nuevas miradas
Durante el acto de apertura, la organizadora del concurso Mariana Romanatti destacó los trabajos galardonados en las distintas categorías que abarca la competencia. En esta edición, el jurado evaluó tanto el galardón principal como cuatro menciones especiales, incorporando por primera vez un enfoque orientado a la inclusión. El tribunal estuvo conformado por José Vittori, María Luisa Possi, María Alejandra Arbuet, Mario Schreider, Matías Bonfiglio y Marcelo Escalas.
"La premiación tiene en cuenta el premio principal y luego cuatro menciones: la mención 'Las mujeres y el agua', la mención 'Comunidad FICH', la de 'FICH va a la escuela' y, por último, este año hemos incorporado una nueva mención que es de accesibilidad, la cual busca trasladar la diversidad y la discapacidad para acceder a los conceptos del agua", explicó Franco respecto a los criterios institucionales adoptados.
En este marco, la nómina de premiadas estuvo integrada por Andrea Ortmann (Santa Fe), ganadora de la mención «Las mujeres y el agua» por su obra Carne de río; Samanta Marchi (Santa Fe), acreedora de la mención «Comunidad FICH» con la fotografía Aprendiendo para cambiar el futuro; y Cynthia Fistraiber (Paraná), quien obtuvo la nueva mención «Más accesibilidad» gracias a su trabajo Entre manos.
La conmovedora historia detrás del primer premio
El primer premio del XVI Concurso fue otorgado al fotógrafo Jorge Anichini por su obra Llevando agua al rancho. Comunidad Mocoví. Ángel Gallardo, Santa Fe. La imagen captura un momento bisagra en el asentamiento de la comunidad en el campo San José.
"Es un agradecimiento a los organizadores y a la FICH por la oportunidad de mostrar la vida de esta gente. La comunidad Mocoví se instaló en un predio entre Recreo y Ángel Gallardo en condiciones muy precarias, armando sus ranchos con silo bolsas y palos de la zona", relató Anichini. "Lo que más necesitaban era agua para poder quedarse y alimentarse plantando su quinta. Mariana Maglianese empezó a trabajar seriamente con ellos y consiguieron hacer una perforación a costo accesible y una bomba usada, que es la que se ve en la foto".
El autor subrayó la profundidad de la escena captada y el equilibrio de la toma: "Es una foto vieja que nunca se había mostrado. La imagen tiene un contenido duro, pero la presencia del perrito con esa carita graciosa da un alivio, generando un equilibrio emocional y compositivo".
Además de adjudicarse el máximo galardón, Anichini recibió una distinción con la foto "Regando la quintita con mamá. Comunidad Mocoví. Ángel Gallardo, Santa Fe", donde retrata a un niño pequeño cargando un balde para ayudar a su familia. "Es una comunidad super comunitaria, se mantienen siempre unidos. A pesar de las condiciones difíciles, conservan una mirada y una inocencia intactas", relató el fotógrafo.
Obras seleccionadas en exposición
Junto a los premios principales, el jurado seleccionó seis obras que integran la muestra exhibida en la FICH:
- Atardecer de labores en el lago, de José Alberto Pérez Hechavarría (La Habana, Cuba).
- La Ofrenda B, de Ángela Paniagua (La Plata, Argentina).
- Pescador, de José María Bagüés Fleta (Zaragoza, España).
- Verano, de Roosevelt Cassio (São José dos Campos, Brasil).
- Desigual, de Constanza Müller (Santa Fe, Argentina).
- Regando la quintita con mamá. Comunidad Mocoví. Ángel Gallardo, Santa Fe, de Jorge Anichini (Santa Fe, Argentina).
Desde este jueves, la exposición permanecerá abierta al público en las instalaciones de la Ciudad Universitaria.