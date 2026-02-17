Martes inestable en la ciudad de Santa Fe: calor y tormentas

El informe actualizado a las 6:02 indica que la capital santafesina amaneció con 23,2°C, cielo mayormente nublado con neblina, humedad del 100%, presión de 1009.7 hPa y viento del sudoeste a 10 km/h. La visibilidad es de 8 kilómetros.
Será una jornada marcada por el calor y la inestabilidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas durante la mañana y chaparrones por la tarde, con una temperatura máxima que alcanzará los 34°C y elevados niveles de humedad.
El informe actualizado a las 6:02 indica que la capital santafesina amaneció con 23,2°C, cielo mayormente nublado con neblina, humedad del 100%, presión de 1009.7 hPa y viento del sudoeste a 10 km/h. La visibilidad es de 8 kilómetros.
Para el resto de la jornada, el SMN anticipa condiciones inestables:
Mañana: tormentas con una probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%. Temperatura estimada en 24°C y viento del noreste entre 7 y 12 km/h.
Tarde: chaparrones aislados, con probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40%. La máxima llegará a los 34°C, con viento del noreste de 13 a 22 km/h.
Noche: cielo mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones (0% a 10%) y una temperatura cercana a los 29°C.
El sol salió a las 6:43 y se pondrá a las 19:50, en una jornada típicamente veraniega, con elevada sensación térmica producto de la humedad persistente.
De acuerdo al organismo nacional, las altas temperaturas continuarán durante los próximos días en la ciudad.
Miércoles: mínima de 22°C y máxima de 33°C.
Jueves: mínima de 23°C y máxima de 35°C, el día más caluroso del período.
Viernes: leve descenso térmico, con mínima de 20°C y máxima de 30°C.
El fin de semana se mantendría estable, con máximas en torno a los 30°C y mínimas cercanas a los 19°C.