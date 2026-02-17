#HOY:

Martes inestable en la ciudad de Santa Fe: calor y tormentas

Será una jornada marcada por el calor y la inestabilidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas durante la mañana y chaparrones por la tarde, con una temperatura máxima que alcanzará los 34°C y elevados niveles de humedad.

Continúa la inestabilidad en la capital santafesina.
El informe actualizado a las 6:02 indica que la capital santafesina amaneció con 23,2°C, cielo mayormente nublado con neblina, humedad del 100%, presión de 1009.7 hPa y viento del sudoeste a 10 km/h. La visibilidad es de 8 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el SMN anticipa condiciones inestables:

Mañana: tormentas con una probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%. Temperatura estimada en 24°C y viento del noreste entre 7 y 12 km/h.

En relación a las precipitaciones, Navarro indicó que el acumulado se ubicará entre el 50 y el 60% de lo habitual.

Tarde: chaparrones aislados, con probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40%. La máxima llegará a los 34°C, con viento del noreste de 13 a 22 km/h.

Noche: cielo mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones (0% a 10%) y una temperatura cercana a los 29°C.

El sol salió a las 6:43 y se pondrá a las 19:50, en una jornada típicamente veraniega, con elevada sensación térmica producto de la humedad persistente.

Pronóstico extendido

De acuerdo al organismo nacional, las altas temperaturas continuarán durante los próximos días en la ciudad.

Miércoles: mínima de 22°C y máxima de 33°C.

Jueves: mínima de 23°C y máxima de 35°C, el día más caluroso del período.

Viernes: leve descenso térmico, con mínima de 20°C y máxima de 30°C.

El fin de semana se mantendría estable, con máximas en torno a los 30°C y mínimas cercanas a los 19°C.

CLIMA EXTENDIDO
