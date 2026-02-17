Pronóstico

Martes inestable en la ciudad de Santa Fe: calor y tormentas

Será una jornada marcada por el calor y la inestabilidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas durante la mañana y chaparrones por la tarde, con una temperatura máxima que alcanzará los 34°C y elevados niveles de humedad.