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Domingo fresco y con sol en la ciudad de Santa Fe

La jornada arranca con temperaturas bajas y cielo mayormente despejado. Se espera una tarde templada y condiciones estables durante todo el día.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
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Este domingo 3 de mayo, la ciudad de Santa Fe presenta fresco en las primeras horas, cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable a lo largo de la jornada, con una amplitud térmica marcada y vientos leves del sector norte.

La temperatura mínima se ubicó en torno a los 6°C, con una sensación térmica aún más baja, cercana a los 5°C. A las primeras horas del día, el cielo se presentaba despejado, con una humedad elevada del 84% y viento del este a 12 km/h, lo que contribuye a una sensación fresca en el ambiente.

Ambiente cálido y mayormente seco, con probabilidad muy baja de lluvias. Crédito: Flavio Raiana.Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raiana.

Con el correr de la mañana, el cielo pasará a estar ligeramente nublado, mientras que hacia la tarde se espera una temperatura máxima de 19°C, con condiciones agradables y presencia de sol. Durante todo el día no se prevén precipitaciones, lo que favorece las actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo continuará algo nublado, con una temperatura estimada en torno a los 13°C. El viento rotará al sector norte y noreste, con velocidades entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas.

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Pronóstico extendido

El inicio de la semana estará marcado por un progresivo ascenso de las temperaturas, con condiciones mayormente estables:

Lunes: mínima de 9°C y máxima de 24°C. Jornada templada, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Martes: mínima de 16°C y máxima de 25°C. Se acentúa el ascenso térmico, con ambiente más cálido y nubosidad variable.

Miércoles: mínima de 18°C y máxima de 24°C. Continuarán las temperaturas elevadas para la época, con cielo mayormente nublado.

CLIMA EXTENDIDO
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