El último domingo de mayo arrancó con condiciones típicas de otoño en la ciudad de Santa Fe. La presencia de neblina durante las primeras horas de la mañana redujo la visibilidad, mientras que la humedad alcanzó el 98%. Con el correr de las horas, el cielo se presentará mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 19°C, en una jornada sin probabilidades de precipitaciones.
Clima en Santa Fe: domingo con niebla por la mañana y una máxima de 19°C
La jornada comenzó con bancos de niebla, alta humedad y una temperatura cercana a los 10°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias y el tiempo se mantendrá estable durante todo el día.
La ciudad de Santa Fe amaneció este domingo 31 de mayo con una temperatura de 9,6°C, sensación térmica de 9,1°C, cielo despejado con neblina y viento leve del sector este a 6 kilómetros por hora. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la visibilidad se ubicó en 8 kilómetros y la presión atmosférica alcanzó los 1019,7 hectopascales.
Para la mañana se prevé la persistencia de la neblina, con una temperatura mínima de 5°C y vientos del este entre 7 y 12 km/h. Estas condiciones podrían generar algunas dificultades para quienes circulen por rutas y accesos durante las primeras horas del día.
Hacia la tarde, el panorama mejorará. El SMN anticipa cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 19°C y viento del este con intensidades similares. La estabilidad atmosférica continuará siendo la característica principal de la jornada, con probabilidad de precipitaciones nula.
Por la noche volverían a registrarse bancos de neblina, mientras que la temperatura descenderá hasta los 15°C. Los vientos seguirán soplando desde el este entre 7 y 12 km/h y tampoco se esperan lluvias.
En síntesis, será un domingo ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de extremar las precauciones durante la mañana debido a la reducción de visibilidad provocada por la niebla.
Pronóstico extendido
Lunes
El comienzo de la semana estará marcado por una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 17°C. El ambiente continuará fresco y estable, sin anuncios de precipitaciones.
Martes
Para el martes se espera un leve descenso térmico. La mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 17°C. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con tiempo estable en toda la región.
Miércoles
El miércoles presentará una mínima de 11°C y una máxima de 17°C. El tiempo continuará sin cambios significativos, con temperaturas típicas del otoño santafesino y sin lluvias a la vista.