El domingo comenzó con una mañana fría y húmeda en la ciudad de Santa Fe. A las 6 de la mañana, la temperatura era de 4,1°C y la sensación térmica descendía hasta 1°C, en un contexto de neblina y cielo algo nublado. La humedad alcanzaba el 94 %, mientras que el viento soplaba del sudeste a 13 km/h, con una visibilidad reducida a 7 kilómetros.
El frío se hace sentir en Santa Fe: pronóstico completo para este domingo
La ciudad de Santa Fe amaneció este domingo con neblina, alta humedad y una sensación térmica baja. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada y las temperaturas irán en ascenso en los próximos días.
De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 18°C de máxima.
Durante la mañana persistirá la neblina, mientras que por la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado y hacia la noche aumentará la nubosidad. Los vientos rotarán al noreste y luego al este, con intensidades leves a moderadas.
Pronóstico extendido:
Lunes
El lunes continuará el tiempo estable en la capital provincial. El SMN prevé una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve.
Martes
Para el martes se espera un leve aumento de temperatura. La mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 20°C. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y sin lluvias previstas.
Miércoles
El miércoles seguirá la tendencia de tiempo templado y estable. Se anuncian 11°C de mínima y 20°C de máxima, con condiciones mayormente agradables durante toda la jornada.