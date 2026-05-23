Lo pidió el Concejo

Se definió quién desmantelará el histórico “Puente Palito” de la ciudad de Santa Fe

Está ubicado en el acceso a Alto Verde. Su estructura presenta un grave deterioro. Desde Vialidad Provincial aseguran que no tienen injerencia. Buscan garantizar la seguridad náutica ante la cercanía de los Juegos Suramericanos 2026.