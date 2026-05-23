Un proyecto presentado en el Concejo Municipal de Santa Fe impulsa el desarme y retiro del histórico “Puente Palito”, ubicado en el acceso al distrito costero de Alto Verde, debido al avanzado estado de deterioro que presenta su estructura y al riesgo que representa tanto para las personas como para la navegación en el riacho Santa Fe.
Se definió quién desmantelará el histórico “Puente Palito” de la ciudad de Santa Fe
Está ubicado en el acceso a Alto Verde. Su estructura presenta un grave deterioro. Desde Vialidad Provincial aseguran que no tienen injerencia. Buscan garantizar la seguridad náutica ante la cercanía de los Juegos Suramericanos 2026.
El principal interrogante giraba en torno a quién sería el organismo encargado de llevar adelante la intervención.
La iniciativa propone que el Departamento Ejecutivo Municipal avance con el retiro del puente, que desde hace años permanece fuera de uso, aunque preservando y resguardando los materiales que lo componen para una eventual reutilización con fines culturales, educativos, turísticos o de memoria urbana.
Además, plantea abrir instancias de participación ciudadana para definir el destino de las piezas recuperadas.
Construido a principios de la década del ‘60, el denominado “Puente Palito” es considerado un emblema de la identidad costera santafesina y forma parte del paisaje urbano y afectivo de generaciones de vecinos. Durante décadas funcionó como vía de conexión entre la ciudad y Alto Verde a través del riacho Santa Fe.
Inutilizado
A pocos metros de su estructura se levanta hoy el puente Héroes de Malvinas, inaugurado en 1995 y construido en hormigón. El viejo puente de madera, en cambio, permanece abandonado y muestra un visible deterioro.
Según los fundamentos del proyecto, relevamientos técnicos y estructurales advirtieron sobre el delicado estado de conservación del puente.
Entre los problemas detectados se mencionan desprendimientos de materiales, corrosión en los anclajes, pérdida de sección en elementos de madera, falta de continuidad estructural y movimientos en la superestructura, condiciones que comprometen seriamente su estabilidad.
A esto se suma que la estructura funciona actualmente como un “tapón” en el ingreso al riacho Santa Fe, dificultando la circulación de embarcaciones y afectando actividades recreativas, deportivas y náuticas en una zona donde funcionan clubes y espacios vinculados al río.
Peligro
En la actualidad, si un madero cae desde la deteriorada estructura hacia el río cuando navega por debajo una embarcación, ¿quién se hace cargo del asunto?
El proyecto también pone el foco en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de navegabilidad y seguridad de cara a los Juegos Suramericanos 2026, evento internacional que tendrá a Santa Fe como una de sus sedes y que prevé un importante movimiento de deportistas y visitantes en sectores costeros.
Patrimonio
Pese a la propuesta de desarme, desde el Concejo remarcan que la intención no es desvalorizar el patrimonio histórico del puente. De hecho, la Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico ratificó que la estructura posee un alto valor cultural, simbólico, constructivo y urbano, atributos que justifican su catalogación con nivel de protección integral.
En paralelo, El Litoral consultó a la Dirección Provincial de Vialidad sobre la situación del puente y la eventual intervención del organismo. Su titular, Pablo Seghezzo, aseguró que la repartición “no tiene injerencia” sobre la estructura, pese a que años atrás fue dicho organismo el encargado de retirar partes que corrían peligro de caer.
“No existen registros de que sea un puente de Vialidad, ni está sobre una ruta provincial”, señaló el funcionario. “Eso mismo fue lo que le transmitimos al municipio”, agregó.
Desmantelarlo
Por su parte, desde la Municipalidad indicaron que “se evalúa avanzar con el desmantelamiento del puente priorizando la seguridad”, más allá de las cuestiones jurisdiccionales. En ese marco, confirmaron que “ya se trabaja junto al Ejército Argentino” para planificar la intervención y adoptar las medidas necesarias antes y después del operativo.
Asimismo, desde el Ejecutivo adelantaron que se realizarán reuniones con vecinos de Alto Verde -habían presentado reparos- para definir el destino de la madera y analizar alternativas que permitan preservar la memoria del histórico puente, como la construcción de un mirador o algún tipo de monumento conmemorativo.
Incluso, oficiales del Ejército ya realizaron relevamientos en la zona y anticiparon que podría haber movimientos en el lugar en las próximas semanas. También tienen pendiente retirar los embalsados atascados por debajo del puente Colgante, el Oroño y sobre los pilares ferroviarios a la altura del Faro.