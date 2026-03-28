Calor en otoño

La sensación térmica superó los 40° en Santa Fe: cómo seguirá el clima

El cierre de marzo llegó con un calor extremo a la capital provincial. Según los datos de la FICH, la humedad jugó un rol determinante para que el impacto del sol se sintiera con fuerza. El pronóstico extendido anticipa un comienzo de semana con temperaturas en ascenso.