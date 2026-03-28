La sensación térmica superó los 40° en Santa Fe: cómo seguirá el clima
El cierre de marzo llegó con un calor extremo a la capital provincial. Según los datos de la FICH, la humedad jugó un rol determinante para que el impacto del sol se sintiera con fuerza. El pronóstico extendido anticipa un comienzo de semana con temperaturas en ascenso.
Según el reporte oficial, la temperatura máxima llegó a los 35.2°C, pero la térmica escaló hasta los 45.7°C. Crédito: Malena Rodríguez
La ciudad de Santa Fe atraviesa un sábado marcado por condiciones meteorológicas sofocantes que recordaron a las jornadas más crudas del verano. En una tarde donde el sol no dio tregua, los registros oficiales confirmaron lo que los santafesinos sintieron en la calle: un calor pesado, potenciado por una elevada humedad relativa.
El pico máximo del día fue incluso superior. Según el reporte oficial, la temperatura máxima llegó a los 35.2°C, pero la térmica escaló hasta los 45.7°C, una cifra que obligó a muchos a buscar refugio en ambientes climatizados y a evitar la exposición al aire libre durante las horas críticas.
La ciudad de Santa Fe atraviesa un sábado marcado por condiciones meteorológicas sofocantes que recordaron a las jornadas más crudas del verano. Crédito: Manuel Fabatía.
El peso de la humedad
El factor clave de este "veranito" tardío es la humedad relativa, que se mantuvo en un 66%. Este componente, sumado a vientos prácticamente nulos —apenas sopló una brisa del sector Norte/Noreste a 1.7 km/h—, generó una atmósfera estanca que dificultó la evaporación del sudor, aumentando la percepción del calor en el cuerpo humano.
Hasta el momento, las precipitaciones brillan por su ausencia, con un registro de 0.00 mm, lo que profundiza la sensación de pesadez ambiental en toda el área metropolitana.
Para quienes esperan un descenso en el termómetro, las noticias para el corto plazo no son alentadoras.
Pronóstico: ¿cuándo llega el alivio?
Para quienes esperan un descenso en el termómetro, las noticias para el corto plazo no son alentadoras. La tendencia indica que el calor se intensificará en el inicio de la próxima semana.
Domingo 29: se espera una jornada con cielo nublado a parcial nublado y mejoras temporales. Las condiciones se mantendrán entre estables y algo inestables, con temperaturas en gradual ascenso. La mínima se ubicará en los 25°C, mientras que la máxima alcanzaría los 36°C, bajo la influencia de vientos leves a moderados del sector nor/noreste.
Lunes 30: el inicio de la semana laboral será bajo un cielo mayormente despejado. La estabilidad será la protagonista, aunque el termómetro no dará respiro: se prevé una mínima de 25°C y una máxima que podría trepar hasta los 37°C.
Ante este panorama de calor extremo, las autoridades sanitarias recomiendan mantener una hidratación constante, utilizar ropa clara y evitar la actividad física intensa bajo el sol, especialmente en los horarios del mediodía y la media tarde, para prevenir cuadros de golpe de calor.