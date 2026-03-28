Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable. Se mantendrá seco durante todo el día, con temperaturas agradables y un ambiente cálido que invitará a actividades al aire libre.
La jornada se desarrollará con buena visibilidad y condiciones agradables, con temperaturas que irán de 21° a 33°, cielo despejado y viento leve del norte.
Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable. Se mantendrá seco durante todo el día, con temperaturas agradables y un ambiente cálido que invitará a actividades al aire libre.
La humedad será moderada, lo que hará que la sensación térmica sea confortable durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se percibirán registros templados sin descensos bruscos.
Según el Servicio Metorológico Nacional, la temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 33°. El viento soplará leve a moderado, entre 13 y 22 km/h, predominando del sector norte y sin ráfagas significativas.
Durante la jornada, se espera que el sol se mantenga presente gran parte del día, con pocas nubes dispersas hacia la tarde y una visibilidad óptima.