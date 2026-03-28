Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 28 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen de archivo.Imagen de archivo.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 10:30 Bv. Gálvez, San Luis, Rivadavia y Balcarce

07:30 - 10:30 Av.Alem, Sgto. Cabral, Ituzaingó y Dorrego

07:30 – 10:30 Bv. Gálvez, Vélez Sarsfield, Larpida y Gdor. Candioti

07:30 - 10:30 A. Delgado, Gdor. Freyre, Milenio de Polonia y Av. F. Zuviria

08:00 - 10:00 Ecuador, Perú, Solís y Gaboto

08:30 - 12:30 Zona 1: Gorostiaga, J. M. Zuviría, Alberdi y Alvear

08:30 – 12:30 Salvador del Carril, Pedro Zenteno, Lavalle y M. Candioti

08:30 - 12:30 Facundo Quiroga, Callejón El Sable, Gdor. Freyre y Los Olmos

09:00 - 11:00 Estado de Israel, Castelli, Arenales y Castañaduy

10:00 - 13:00 Eva Perón, Urquiza, H. Irigoyen y Saavedra

10:00 - 13:00 Cándido Pujato, Mariano Comas, Urquiza y 4 de Enero

10:00 - 13:00 Av. A. del Valle, Diagonal Aguirre, Diagonal Martínez y San Jerónimo

10:00 - 13:00 Calchines, Ituzaingó, Alberdi y Marcial Candioti

10:00 - 14:00 Ecuador, Milenio de Polonia, Hnos. Madeo y Gaboto

10:00 – 14:00 Av. Pte. Perón, Artigas, Martín Zapata y San José

10:00 - 14:00 Pavón, 9 de Julio, Rivadavia y Matheu

10:30 - 12:30 Por calle Hernandarias entre Menchaca y Vieira

12:00 - 14:00 Alberti, Javier de la Rosa, Defensa y Alte. Brown

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
