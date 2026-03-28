Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
La lista de tareas previstas para este 28 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:30 - 10:30 Bv. Gálvez, San Luis, Rivadavia y Balcarce
07:30 - 10:30 Av.Alem, Sgto. Cabral, Ituzaingó y Dorrego
07:30 – 10:30 Bv. Gálvez, Vélez Sarsfield, Larpida y Gdor. Candioti
07:30 - 10:30 A. Delgado, Gdor. Freyre, Milenio de Polonia y Av. F. Zuviria
08:00 - 10:00 Ecuador, Perú, Solís y Gaboto
08:30 - 12:30 Zona 1: Gorostiaga, J. M. Zuviría, Alberdi y Alvear
08:30 – 12:30 Salvador del Carril, Pedro Zenteno, Lavalle y M. Candioti
08:30 - 12:30 Facundo Quiroga, Callejón El Sable, Gdor. Freyre y Los Olmos
09:00 - 11:00 Estado de Israel, Castelli, Arenales y Castañaduy
10:00 - 13:00 Eva Perón, Urquiza, H. Irigoyen y Saavedra
10:00 - 13:00 Cándido Pujato, Mariano Comas, Urquiza y 4 de Enero
10:00 - 13:00 Av. A. del Valle, Diagonal Aguirre, Diagonal Martínez y San Jerónimo
10:00 - 13:00 Calchines, Ituzaingó, Alberdi y Marcial Candioti
10:00 - 14:00 Ecuador, Milenio de Polonia, Hnos. Madeo y Gaboto
10:00 – 14:00 Av. Pte. Perón, Artigas, Martín Zapata y San José
10:00 - 14:00 Pavón, 9 de Julio, Rivadavia y Matheu
10:30 - 12:30 Por calle Hernandarias entre Menchaca y Vieira
12:00 - 14:00 Alberti, Javier de la Rosa, Defensa y Alte. Brown
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.