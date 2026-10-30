La jornada comenzó con 14,9°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 94%, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizados a las 6. El SMN mantiene un alerta amarillo por tormentas y prevé condiciones de inestabilidad durante buena parte del día, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.
Viernes con tormentas fuertes y una máxima de 28°C: rige un alerta amarillo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas fuertes durante la mañana y la tarde de este viernes en la ciudad de Santa Fe. La temperatura llegará a los 28°C, mientras que para la noche se espera una mejora en las condiciones del tiempo.
La ciudad de Santa Fe tendrá este viernes 30 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad, con tormentas fuertes previstas para la mañana y la tarde. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 28°C, luego de una mínima de 14°C durante las primeras horas del día.
El organismo nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles fenómenos intensos.
Según el detalle del pronóstico, durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una temperatura cercana a los 22°C y probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Las condiciones se mantendrán durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 28°C y continuará la misma probabilidad de lluvias.
Hacia la noche se espera un cambio en las condiciones meteorológicas: el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 19°C y sin probabilidades de precipitaciones.
En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde predominará del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la noche rotará al noreste y podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Los registros del SHN, actualizados a las 6, indicaban 14,9°C, humedad del 94%, presión atmosférica de 1010,1 hPa, viento norte a 15 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros. El sol salió a las 6:07 y se ocultará a las 19:26.
Pronóstico extendido
Para el fin de semana y el comienzo de la próxima semana, el SMN anticipa temperaturas cálidas, aunque con variaciones en las condiciones meteorológicas.
Sábado: se espera una jornada con una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 28°C. Los valores térmicos se mantendrán en niveles similares a los previstos para este viernes.
Domingo: la temperatura mínima será de 18°C y la máxima llegará a los 25°C. Se espera un descenso de la temperatura durante la tarde en comparación con las jornadas anteriores.
Lunes: comenzará la semana con una mínima de 17°C y una máxima de 28°C. Las temperaturas volverán a subir y se mantendrán en valores cálidos para la época.