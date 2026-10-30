Pronóstico

Viernes con tormentas fuertes y una máxima de 28°C: rige un alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas fuertes durante la mañana y la tarde de este viernes en la ciudad de Santa Fe. La temperatura llegará a los 28°C, mientras que para la noche se espera una mejora en las condiciones del tiempo.