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Viernes con neblina y sin lluvias en la ciudad de Santa Fe

La jornada comienza con visibilidad reducida y alta humedad, pero mejora hacia la tarde con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. No se esperan precipitaciones.

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En la ciudad de Santa Fe, la mañana arrancó con cielo cubierto por neblina, visibilidad reducida a apenas 0,5 kilómetros y humedad cercana al 99%, en un contexto de viento en calma. Estas condiciones generan un escenario típico de otoño, con bancos de niebla que afectan la circulación en las primeras horas del día.

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Según el reporte oficial, la temperatura mínima se ubica en los 14°C, mientras que hacia la tarde el termómetro ascenderá hasta los 26°C. Durante ese período se espera un cielo parcialmente nublado, con vientos leves del sector sur, rotando luego al noreste por la noche.

Ya hacia el cierre de la jornada, el cielo se presentará algo nublado, con temperaturas que descenderán a los 21°C. En todo el día, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, consolidando un viernes estable y agradable.

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Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones mayormente estables para los próximos días, con temperaturas otoñales y sin eventos de lluvia relevantes:

Sábado: mínima de 17°C y máxima de 27°C, con ambiente templado a cálido.

Domingo: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con leve descenso térmico.

Lunes: mínima de 18°C y máxima de 22°C, marcando el inicio de una tendencia más fresca.

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