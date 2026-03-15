Barrio Sur

Santa Fe: repararon una colectora cloacal tras el socavón detectado en 3 de Febrero al 3000

Durante la madrugada de este domingo se realizó un operativo para reparar una colectora cloacal domiciliaria y dos conexiones en calle 3 de Febrero al 3000, en la ciudad de Santa Fe, luego del hundimiento que había generado preocupación en la zona durante los últimos días.