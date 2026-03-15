Santa Fe: repararon una colectora cloacal tras el socavón detectado en 3 de Febrero al 3000
Durante la madrugada de este domingo se realizó un operativo para reparar una colectora cloacal domiciliaria y dos conexiones en calle 3 de Febrero al 3000, en la ciudad de Santa Fe, luego del hundimiento que había generado preocupación en la zona durante los últimos días.
El punto intervenido se encuentra entre 4 de Enero y Urquiza, en pleno Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe
Las tareas se desarrollaron tras una intervención previa que incluyó la colocación de tablaestacas de seguridad a unos cuatro metros de profundidad, con el objetivo de estabilizar el sector y permitir el trabajo del personal en el subsuelo. Una vez finalizada la reparación del sistema cloacal, está previsto avanzar con la reconstrucción de la calzada.
El punto intervenido se encuentra entre 4 de Enero y Urquiza, en pleno Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, detrás de la Legislatura provincial y a pocos metros de Casa de Gobierno y Tribunales, en una zona de intenso tránsito vehicular y de transporte público.
Se procedió a la reparación del sistema cloacal, previa a la reconstrucción de la calzada por el socavón generado en Barrio Sur.
El problema se había hecho visible días atrás cuando apareció un socavón en medio de la calzada. El hundimiento, ubicado cerca de una boca de registro del sistema de desagües, evidenciaba posibles inconvenientes en la infraestructura subterránea y presentaba agua acumulada en su interior.
Las tareas de reparación se realizaron durante la madrugada de este domingo.
Ante el riesgo que representaba para quienes circulan por el sector, vecinos señalizaron provisoriamente el lugar con conos y cintas de advertencia para evitar accidentes, ya que se trata de una arteria con circulación constante de automóviles, motocicletas, ciclistas y colectivos.
La intervención, realizada durante la madrugada, permitió avanzar en la solución del problema sanitario que habría originado el deterioro del pavimento. Concluidos estos trabajos subterráneos, las tareas continuarán con la reposición de la calzada para restablecer las condiciones normales de tránsito en el sector.