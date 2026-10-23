Contenido realizado para TC Travel
TC Travel, la nueva agencia boutique de viajes en Santa Fe que redefine las vacaciones con diseño a medida
Ubicada en un espacio tranquilo de la ciudad, este nuevo espacio propone romper con los paquetes enlatados tradicionales para ofrecer experiencias a medida, con asesoramiento artesanal y armado estratégico de itinerarios internacionales y nacionales.
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Frente a la masividad de la oferta turística convencional, la agencia boutique de viajes TC Travel, ubicada en Santa Fe Capital, apuesta por un modelo de atención completamente diferenciado. Su titular, Elizabetth Alva, explica que el objetivo central es escuchar detenidamente al pasajero para evitar la venta de "paquetes enlatados" y diseñar propuestas que se adapten a sus gustos y necesidades reales.
"La idea es que sea muy personalizado, o sea, el trato hacia el pasajero sea muy personalizado, que pueda venir, sentarse, quedarse con nosotros, contarnos qué es lo que quiere hacer, poder armárselo a medida", detalla Alva. Este enfoque artesanal resulta especialmente valorado por adultos mayores o viajeros experimentados que prefieren evitar los ritmos acelerados de las excursiones masivas y buscan estancias más prolongadas en cada destino con el acompañamiento de guías especializados.
Destinos a medida y logística estratégica
El abanico de opciones abarca desde destinos internacionales de alta gama en Europa, Asia o el Caribe hasta alternativas dentro de la Argentina como Calafate, Ushuaia o Salta. Alva destaca que la clave de este formato radica en la minuciosa planificación logística: "Lleva tiempo, es otra cosa, no es vender algo ya armado. Nosotros lo armamos a tu gusto. Buscamos, como te decía, un hotel bien céntrico para que estés bien ubicado y a la noche poder caminar o salir a cenar".
Asimismo, la agencia combina opciones de transporte aéreo con alternativas marítimas, diseñando cruceros trasatlánticos que incluyen estadías intermedias en ciudades clave como Barcelona. El criterio fundamental detrás de cada reserva prioriza la seguridad y la comodidad, asegurando alojamientos ubicados en zonas céntricas accesibles para evitar traslados extensos.
Un espacio pensado para bajar el ritmo
Ubicada sobre la calle Belgrano en su intersección con Maipú, la locación de la agencia acompaña la filosofía de la marca al ofrecer un entorno más calmo que el microcentro tradicional, facilitando además el estacionamiento libre para quienes se acercan a coordinar sus próximas vacaciones. Con una atención de corrido de 9:00 a 17:00, el espacio busca propiciar un momento de charla distendida, especialmente durante las primeras horas de la siesta santafesina.
En cuanto a las tendencias para la temporada, Alva señala que el mercado se encuentra dinámico, con una fuerte demanda hacia destinos como Brasil y el Caribe, donde las opciones aéreas compiten de cerca con las alternativas terrestres según las preferencias y posibilidades económicas de cada pasajero.
Con un fuerte respaldo al viajero durante todas las etapas de su travesía —incluyendo asistencia remota y gestión integral de documentación—, la propuesta boutique consolida en Santa Fe una forma de viajar donde el tiempo, la seguridad y el diseño a medida vuelven a ser el centro de la experiencia turística.