Hechos de inseguridad

Contratarán un nuevo servicio de vigilancia para la Terminal de Ómnibus de Santa Fe: los detalles

Se hará por licitación pública. El presupuesto oficial ronda los 300 millones de pesos. El servicio de vigilancia privada durará 12 meses, con plazo prorrogable. En los últimos meses hubo robos, hurtos y disturbios en la estación de micros.