Varios robos, hurtos, disturbios y la detención de una persona que portaba un arma blanca -episodios de inseguridad ocurridos en los últimos meses- pusieron en agenda pública la situación de la Terminal de Ómnibus “Gral. Manuel Belgrano”, de la ciudad capital. Más aún teniendo en cuenta que se acerca la temporada estival, con un incremento en el flujo de pasajeros.
Contratarán un nuevo servicio de vigilancia para la Terminal de Ómnibus de Santa Fe: los detalles
Se hará por licitación pública. El presupuesto oficial ronda los 300 millones de pesos. El servicio de vigilancia privada durará 12 meses, con plazo prorrogable. En los últimos meses hubo robos, hurtos y disturbios en la estación de micros.
Días atrás, personal policial de la Brigada Operativa Urbana (BOU) aprehendió a una mujer de 42 años que intentó robar una tapa de inodoro de los baños públicos de la estación de micros local. El tema circuló por los medios de comunicación y las redes sociales.
En septiembre, un hombre que tenía un pedido de captura desde 2019 fue detenido por agentes de la Policía Federal durante un control de identificación en la terminal. El prófugo era requerido por la Justicia de Salta en una causa por robo agravado por el uso de armas de fuego.
Un poco más atrás en el tiempo, en mayo de este año, la Brigada Motorizada demoró en cercanías de la terminal a un hombre de 29 años que generaba molestias a quienes circulaban. Al ser requisado, las autoridades policiales detectaron que portaba un arma blanca (un cuchillo casero).
Licitación pública
La Municipalidad de Santa Fe, a través del Ente Autárquico Municipal del Mercado Norte, EAMMN, impulsó la licitación pública N° 0001/2026 para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad en la Estación Terminal de Ómnibus (ETOSF), con un presupuesto oficial estimado en $294.500.000 anuales (casi $25 millones mensuales).
El plazo de prestación del servicio será de 12 meses, prorrogables por el mismo período. La fecha de la apertura de sobres con las ofertas económicas será el viernes 13 de noviembre a la hora 12. Cabe recordar que en la actualidad hay un servicio de vigilancia y una posta policial.
Qué se busca contratar
Según el pliego licitatorio, el servicio de vigilancia privada a contratar deberá tener una modalidad regular durante las 24 horas del día, todos los días de la semana incluyendo domingos y feriados. Esto implica 1.460 horas mensuales distribuidas entre dos guardias en turnos diarios de 8 horas: serían seis guardias por día.
Las tareas de seguridad y vigilancia comprenderán el control, monitoreo y patrullaje del predio de la terminal, incluyendo las playas de estacionamiento; la supervisión y cuidado del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), que será instalado y provisto por el Ente del Mercado Norte.
Cualquier deficiencia en el funcionamiento del CCTV deberá comunicarse de inmediato al EAMMN. Además, los guardias de seguridad deberán conocer y manejar el Plan de Actuación ante Emergencias y -entre otras acciones- tendrán que derivar personas sospechosas al destacamento policial que está en la terminal.
Asimismo, deberán prestar atención primaria en caso de emergencias médicas; realizar tareas que procuren evitar robos y cualquier otro tipo de delito; también, “impedir la entrega de panfletos y/o publicaciones de cualquier tenor, al igual que la permanencia de vendedores ambulantes”, se enumera.
En línea con lo anterior, los guardias “tendrán que impedir el ingreso de personas en situación de calle, de animales sueltos, el acceso a bicicletas y motos al interior del edificio, dando a los bienes y personas en general la debida protección”.
Con todo, deberán prestar colaboración con el personal de la terminal en todas aquellas tareas que se le soliciten, siempre que las mismas atiendan a los fines y al funcionamiento de la empresa y no afecten en forma manifiesta y discriminada las funciones del vigilador.
Sin uso de armas
Finalmente, deberán tener conocimiento de los servicios esenciales -y la ubicación de éstos- de la terminal, tales como el área de primeros auxilios (COBEM); el destacamento policial; baños; la oficina de turismo e informes; la Dirección de Transporte y CNRT, entidades oficiales y bancarias y accesos para personas con discapacidad.
Asimismo deberán conocer la ubicación y función de los tableros electrónicos, matafuegos, hidrantes y todo otro equipamiento necesario para el correcto funcionamiento edilicio.
La adjudicataria deberá contar preferentemente con móviles de apoyo para auxiliar en casos de emergencia. Prestará los servicios con su propio personal (masculino y femenino), mayores de edad y aptos físicamente para desempeñar dichas tareas, debidamente facultados a realizar esta tarea por las autoridades policiales pertinentes.
El personal tendrá que ser capacitado y entrenado para dichas actividades, llevar siempre el uniforme que lo identifique en buen estado, tener buena presencia y estar capacitado para dialogar con el usuario del establecimiento.
El servicio de vigilancia y seguridad se prestará “sin portación de armas ni uso de elementos de agresión, coerción o impacto de cualquier naturaleza”. El personal se limitará a tareas de prevención, disuasión verbal y control.
El personal afectado no podrá tomar servicio en la Estación de Ómnibus si no cuenta con las 12 horas diarias de descanso obligatorio, que debe mediar entre una y otra jornada de trabajo.