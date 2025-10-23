La Municipalidad de Santa Fe intensifica tareas para anticiparse a la tormenta

Sobre la capital provincial rigen alertas amarilla y naranja para este viernes, por lo que personal municipal refuerza las tareas de desobstrucción y limpieza de canales y bocas de tormenta, además de revisar y controlar los puntos críticos de la ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una alerta amarilla por tormentas para la madrugada, la tarde y la noche de este viernes, mientras que para la mañana rige una alerta naranja. El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que podrían ser superados de manera puntual.
Frente a este pronóstico, el municipio activó el Protocolo Base y lleva adelante tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad, mediante camiones desobstructores, cuadrillas de limpieza y controles en las estaciones de bombeo. El trabajo se realiza de manera coordinada entre las subsecretarías de Asuntos Hídricos, Espacios Verdes, Higiene Ambiental y Mantenimiento Vial, entre otras áreas.
Las cuadrillas municipales en acción. MCSF
Las acciones se concentran en la limpieza de microbasurales, canaletas y bocas de tormenta obstruidas, con el objetivo de evitar que los desagües se tapen en sectores clave para el drenaje del agua hacia los reservorios. Asimismo, se monitorean los puntos críticos de la capital provincial. Estas tareas, junto con el equipamiento, la maquinaria y los recursos humanos disponibles, se ponen en funcionamiento para garantizar el correcto desempeño del sistema de drenaje urbano.
Recomendaciones
Ante la alerta vigente, se recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia.
Además, una vez finalizadas las precipitaciones, se sugiere realizar acciones de descacharrado en patios y jardines, vaciando o descartando recipientes donde pudiera haberse acumulado agua.
Para consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.
