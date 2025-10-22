Colastiné Norte: denuncian que los trabajos de mantenimiento quedaron a mitad de camino

Colastiné Norte sigue afrontando serios problemas relacionados con la falta de limpieza, los desagües obstruidos y la escasa iluminación. Si bien los vecinos señalaron que, tras la difusión de los reclamos en CyD Litoral, se realizaron algunas tareas de mantenimiento en el barrio, advirtieron que las mejoras fueron parciales y que persisten numerosos problemas estructurales.
“Se ve que alguien la escuchó y vino. Cortaron el pasto en la plaza,algo mejoró”, contó un vecino del lugar, valorando la respuesta inicial. También señaló avances en el sistema de drenaje: “En la calle que se inunda hicieron una buena zanja hasta la esquina, hasta ahí estamos muy bien. Pero falta todo el cruce, están los caños tapados, después hay que mejorar la caída hacia el recolector”.
El vecino explicó que los trabajos realizados “sirven a medias”, ya que el agua continúa estancándose. “Se hizo la mitad, pero lamentablemente esa mitad no sirve porque queda estancada el agua, como que viene un dique ahí que no la deja pasar”, detalló.
Sin mantenimiento
Según los testimonios, la falta de mantenimiento en los desagües y la obstrucción de los caños impiden un drenaje adecuado. El vecino afirmó que el problema no se limitaba a la suciedad del caño, sino también a que estaba más elevado de lo necesario, por lo que consideró que “faltaría el saneamiento” y remarcó que “ese sería un tema que habría que encarar”.
Vecinos de Colastiné aseguran que las mejoras realizadas en el barrio fueron parciales.
Estas deficiencias se suman al deterioro de las calles de arena natural, que se deforman con las lluvias y el tránsito. Los vecinos advierten que, si bien se observan intervenciones puntuales, los trabajos estructurales aún no fueron abordados.
Falta de iluminación y basura
A los inconvenientes con el drenaje se suma la precariedad del alumbrado público, un reclamo que persiste desde hace meses. “Respecto a la iluminación, no se hizo nada. Acá enfrente sigue casi a oscuras y hay un par de lámparas, pero de las antiguas”, lamentó el vecino.
Los vecinos denuncian la formación de minibasurales y piden un mantenimiento más regular.
Además, describió la situación sobre una de las arterias más transitadas: “Es directamente un bosque. Si venís de noche es peligroso”. La falta de limpieza agrava el panorama. “Si te das una vuelta vas a ver que hay de todo: colchones, ruedas. Se forman minibasurales”, expresó el vecino.
Reclamos que se repiten
Un mes atrás, los habitantes de Colastiné Norte ya habían denunciado la acumulación de residuos, el mal estado de las calles y la escasa iluminación. En ese momento, también advertían sobre los efectos de la quema de restos verdes y la falta de frecuencia en la recolección.
Hoy, aunque algunos avances se concretaron, la sensación general es que el barrio continúa esperando respuestas integrales. Como resumió uno de los vecinos: “Faltaría la mitad del trabajo. Se hizo algo, pero todavía no alcanza”.
