La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir tormentas durante el fin de semana
La Municipalidad activó el protocolo base de prevención ante la posibilidad que caigan importantes lluvias. Se realizan tareas de limpieza, desobstrucción de canaletas, y mantenimiento en estaciones de bombeo.
Limpieza y mantenimiento de los sistemas hídricos de la ciudad, algo clave para recibir las lluvias. MCSF
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. Se espera que las tormentas lleguen durante la tarde de sábado.
Ante este pronóstico, el municipio lleva adelante tareas preventivas en distintos puntos de la ciudad, tanto con camiones desobstructores, cuadrillas, y supervisando el correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo. Para ello se trabaja de forma coordinada con las subsecretarías de Asuntos Hídricos, Espacios Verdes, el área de Higiene Ambiental, Mantenimiento Vial, entre otras.
Los trabajos se focalizaron nuevamente en la limpieza de microbasurales, canaletas y bocas de tormenta obstruidas, para así evitar que se tapen los desagües en sectores claves para el drenaje del agua hacia los reservorios.
Por otra parte, se limpió la electrobomba Flygth ubicada en Estación de Bombeo 2 con el fin de retirar los desechos plásticos que se incrustan e impiden que la bomba funcione. Estas tareas de control se realizan de forma periódica optimizar el funcionamiento de las estaciones de bombeo.
Se prevé que los departamentos mencionados serán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas de intensas ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.
Más allá del pronóstico desfavorable para el fin de semana, el municipio continúa esta semana con su trabajo habitual de desobstrucción y limpieza de canales en barrios como 29 de Abril II, 29 de Abril III, Nueva Pompeya, y Alto Verde. Estas tareas, conjuntamente al equipamiento, maquinaria y recursos humanos son puestos en funcionamiento para garantizar que el sistema de drenaje esté como corresponde en términos operativos.
Recomendaciones
Ante la alerta se recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia. Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua.
Las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.
