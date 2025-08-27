#HOY:

Caos de tránsito en el centro de la ciudad de Santa Fe

El foco de las complicaciones se registró en San Jerónimo y 1ra Junta por una manifestación que se traslada luego hacia la explanada de la Municipalidad.

Imagen ilustrativa. Esquina de San Jerónimo y 1° Junta. Crédito: Flavio Raina
 13:25
Por: 

Complicaciones en el tránsito este miércoles en horas de la mañana en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.

El foco de las demoras en la circulación se registró en la esquina de San Jerónimo y 1ra Junta, donde se inició la manifestación que incluye a varios representantes gremiales.

La interrupción incluye el desvío de algunos móviles de la línea 15 sobre calle Lisandro de la Torre ante el corte sobre 4 de Enero y otros desvíos en Francia y Mendoza. Solicitan circular con precaución ante el imprevisto y el paso de algunos vehículos a contramano por la zona.

Imagen ilustrativa. Las complicaciones se trasladan hacia la explanada de la Municipalidad. Crédito: Luis Cetraro

La manifestación de trabajadores municipales inició frente a la Caja de Jubilaciones, trasladándose luego hacia la explanada de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.

