Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
En Vivo Miércoles 25 de noviembre de 2026
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
El tránsito en la provincia de Santa Fe. Foto: Flavio Raina.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
07:04 / Mié. 25.11.2026
Reducciones de calzada en Santa Fe
- Av. Peñaloza entre Av. Gorriti y Callejón Roca, desde las 00:00 h (intervención en la calzada en el marco del Acuerdo Capital).
- Av. 7 Jefes, a la altura del Faro, en sentido norte-sur, hacia el centro, desde las 00:00 h (intervención en la calzada en el marco del Acuerdo Capital).
- Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, desde las 00:00 h (ASSA).
- Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno, desde las 00:00 h (bacheo municipal).
- Urquiza y Bv. Pellegrini, desde las 00:00 h (ASSA).
- Francia y Bv. Pellegrini, en el cantero central, desde las 00:00 h (ASSA).
- Obispo Príncipe entre Defensa y Riobamba, desde las 00:00 h (bacheo municipal).
- Entre Ríos entre Dr. Zavalla y San Juan, de 7:30 a 12:00 h (ASSA).
- Luis Jiménez de Asúa entre José Babini y Leloir, barrio El Pozo, desde las 16:30 h (ASSA).
07:04 / Mié. 25.11.2026
Santa Fe: cortes de tránsito totales
- Güemes entre Ruperto Godoy y Santiago Derqui, desde las 00:00 h (bacheo municipal).
- J. P. López entre Pasaje Ingenieros y 9 de Julio, desde las 00:00 h (EPE).
- 1° de Mayo entre Hernandarias y J. P. López, desde las 00:00 h (EPE).
- 9 de Julio entre Hernandarias y J. P. López, desde las 00:00 h (EPE).
- 4 de Enero entre Salta y Mendoza, desde las 9:00 h (ASSA).
- Colectora de Av. 7 Jefes y Maipú, desde las 00:00 h (intervención en la calzada en el marco del Acuerdo Capital).
- Grand Bourg y Castellanos, desde las 00:00 h (intervención en la calzada en el marco del Acuerdo Capital).
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