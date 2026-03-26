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En Vivo Jueves 26 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en la provincia de Santa Fe. Foto: archivo.El tránsito en la provincia de Santa Fe. Foto: archivo.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

Jueves 26.03

06:42 Santa Fe: desvíos de colectivos por trabajos de bacheo

Zona afectada: 3 de Febrero entre calle 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.

Zona afectada: 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero a recorrido habitual.

Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.

Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.

Línea 14(Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de enero a recorrido habitual

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Jueves 26.03

06:42 Cortes en Santa Fe

3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza

4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

La Rioja entre 9 de julio y 4 de Enero, entre las 8 y las 17 hs

La Rioja entre Av. Gob. Freyre y San Lorenzo, entre las 8 y las 17 hs

Reducción de calzada: Primera Junta entre Urquiza y Francia

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Jueves 26.03

06:36 Precaución por animales sueltos en la Autopista Santa Fe-Rosario

KM 50 a KM 40, altura de Oliveros. Se recomienda extrema precaución de circulación en la zona debido a la posible presencia de animales sueltos. Circular con precaución.

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Jueves 26.03

06:28 Rutas de la Provincia con niebla

Las rutas de las regiones Centro y Sur se presentan con leves bancos de niebla y neblina que disminuyen la visibilidad. Se solicita extremar las precauciones al transitar.

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