El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Zona afectada: 3 de Febrero entre calle 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay
Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.
Zona afectada: 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay
Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero a recorrido habitual.
Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.
Línea 14(Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de enero a recorrido habitual
3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza
4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay
La Rioja entre 9 de julio y 4 de Enero, entre las 8 y las 17 hs
La Rioja entre Av. Gob. Freyre y San Lorenzo, entre las 8 y las 17 hs
Reducción de calzada: Primera Junta entre Urquiza y Francia
KM 50 a KM 40, altura de Oliveros. Se recomienda extrema precaución de circulación en la zona debido a la posible presencia de animales sueltos. Circular con precaución.
Las rutas de las regiones Centro y Sur se presentan con leves bancos de niebla y neblina que disminuyen la visibilidad. Se solicita extremar las precauciones al transitar.