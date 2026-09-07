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En Vivo Lunes 7 de septiembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:45 / Lun. 07.09.2026

Precaución en rotondas

Hay obras en diferentes rotondas de la provincia, entre ellas las ubicadas en la Circunvalación de Venado Tuerto, RP 14/RP 96, RP 70 en Esperanza, avenida Newbery en Rosario, RP 13, RP 39/RN 34 y RP 5/RP 2.

Obras en puentes

También continúan trabajos en distintos puentes y accesos, entre ellos:

RN 98-s: puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores.

Tercera Vía Reconquista-Avellaneda: obras en puente y rotondas.

Ruta 4: ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal.

Ruta 39: trabajos sobre los puentes del río Salado.

RN 11: construcción del nuevo puente carretero Santa Fe-Santo Tomé.

Ruta 32: obras en los puentes sobre los arroyos Pindó, Quencho y Caree.

07:31 / Lun. 07.09.2026

Rosario: cortes y reducciones de calzada para este lunes

Cortes de calzada:

Bv. Seguí, entre Mitre y Corrientes.

Bv. Seguí, entre Presidente Roca y Moreno.

Ituzaingó, entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas.

Buenos Aires, entre Gálvez y 27 de Febrero.

Gálvez, entre España e Italia.

Buenos Aires, entre Bv. Seguí y Biedma.

9 de Julio, entre 1° de Mayo y Ayacucho, por trabajos de ASSA.

9 de Julio y Alem, por trabajos de ASSA.

Reducción de calzada:

Newbery, desde Av. Real hasta Wilde.

Ovidio Lagos, entre Rueda y 27 de Febrero.

Bv. Oroño y Milán.

Pellegrini y Cullen.

Av. A. Sabin y Don Bosco.

Transporte público: debido a estos trabajos, algunas líneas de transporte urbano de pasajeros podrían modificar temporalmente sus recorridos.

07:13 / Lun. 07.09.2026

RN A012: trabajos y cortes

Se realizan trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires.

Habrá cortes progresivos en distintos sectores, por lo que pueden registrarse demoras. Los trabajos están señalizados y se solicita respetar las indicaciones del personal vial.

Además, continúa el corte total en la intersección con la RN 34, debido a las obras de mantenimiento entre Ricardone y Roldán.

El tránsito pesado que se dirige al Parque Industrial de Roldán puede acceder únicamente por A012 y RN 1V 09.

07:13 / Lun. 07.09.2026

Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé

Continúan los desvíos y cambios de circulación por las obras del nuevo puente y sus accesos.

En Santo Tomé, el tránsito que circulaba por el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macia, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe, a la altura del distribuidor de CILSA.

La mano hacia Santo Tomé funciona en un tramo de unos 200 metros como doble sentido de circulación.

Se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras mayores a las habituales. Como alternativa, se puede utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.

06:42 / Lun. 07.09.2026

Reducción de calzada

Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 14, altura de San Lorenzo. Ingresando a AP01 desde RN A012.

Desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe.

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