El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
El accidente se registró en Bv. Avellaneda y Montevideo, donde hay personas lesionadas. Se recomienda circular con precaución.
Según informaron desde la autopista, se mantiene un corte total a la altura del km 51, en la zona de Maciel, con desvíos hacia la RN11 por presencia de animales sueltos tras el vuelco de un camión. Se recomienda circular con extrema precaución.
Desde las 6 continúan los trabajos de ASSA sobre el colector cloacal en la intersección. En una primera etapa, habrá media calzada habilitada con circulación reducida, aunque no se descarta que, de acuerdo al avance de las tareas, se disponga un corte total en el sector durante la jornada. Circular con precaución.