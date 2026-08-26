Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
En el Puente Carretero, continúa el esquema de circulación implementado por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.
Desde este martes quedó operativo un desvío para quienes circulan hacia Santo Tomé, a la altura del distribuidor de CILSA, en la cabecera santafesina.
Como consecuencia, la mano que habitualmente conduce hacia Santa Fe funciona en ese sector como doble sentido de circulación durante aproximadamente 200 metros.
Se solicita circular con máxima precaución, respetar la señalización y prever demoras superiores a las habituales.
Como alternativa, quienes puedan hacerlo tienen la posibilidad de utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe para evitar el sector del Puente Carretero.
Rutas y caminos de la provincia
Autopista Rosario-Santa Fe
A partir de las 14, se interrumpirá el ingreso de camiones a la Autopista Rosario-Santa Fe en el km 0, en sentido hacia Santa Fe, debido a trabajos de calibración de balanzas dinámicas ubicadas en el km 7.
Los vehículos de tránsito pesado serán desviados hacia la RN 34.
Se recomienda a los transportistas prever demoras, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal vial.
RN AO12: cortes y restricciones
En la RN AO12, continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires. Durante el avance de las tareas se realizarán cortes progresivos en distintos sectores.
La zona cuenta con banderilleros y cartelería para ordenar la circulación. Se recomienda transitar con precaución y prever demoras.
Además, permanece el corte total de la intersección de la AO12 con la RN 34, debido a la obra de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Para los vecinos de la zona se habilitaron desvíos diferenciados:
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la AO12 pueden utilizar el camino alternativo paralelo a la ruta, solo para vehículos livianos.
Los vecinos del sector sur pueden ingresar y salir por la banquina habilitada sobre la AO12, también solo para vehículos livianos.
El tránsito pesado podrá ingresar al Parque Industrial de Roldán únicamente por la AO12 y la RN 1V 09.
Los camiones tienen prohibida la circulación por la AO12 entre la RN 1V 09 y la RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
El tránsito liviano puede circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Obras en rutas provinciales
También continúan distintos trabajos de pavimentación y repavimentación en rutas provinciales.
Entre las obras de pavimentación se encuentran:
RP 10-s, entre Theobald y RN 9, en el departamento Constitución.
RP 31, entre Tartagal e Intiyaco, en Vera.
Calle Piedrabuena, entre RN 9 y RP 21, en Rosario.
RP 91, desvío de tránsito pesado en Timbúes, en Iriondo.
RP 2, entre San Justo y RP 281.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto, entre RN 8 y RN 33.
RP 96, etapa 1, entre Miguel Torres y Chovet.
RP 7-s, entre Venado Tuerto y San Francisco.
En materia de repavimentación, se realizan trabajos en la RP 10, RP 21, RP 13, rutas 23 y 39, RP 1, RP 5, RP 6 y RP 41-s, en diferentes departamentos de la provincia.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
25 de Mayo 1761 entre Monseñor Zazpe y Moreno (08:30 a 09:30) - ASSA
Eva Perón 3041 entre Urquiza y 4 de Enero (08:30 a 13:00) - ASSA
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
25 de Mayo 1761 entre Monseñor Zazpe y Moreno (09:30 a 13:00 hs) - ASSA
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Calle Laprida y Gutiérrez
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.