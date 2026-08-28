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En Vivo Viernes 28 de agosto de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:44 / Vie. 28.08.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López

Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)

Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.

Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-

San Jerónimo 3939 entre Domingo Silva y Pje Larramendi ( 7:00 a 8:30 hs) - ASSA

Entre Ríos 2950 entre 1ero de Mayo  4 de Enero (14:00 a 15:00 hs) ASSA

06:43 / Vie. 28.08.2026

Reducción de calzada

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA

Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )

Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )

Roque Saenz Peña 2477 entre Tucuman y 1era Junta - ASSA.

San Jerónimo 3939 entre Domingo Silva y Pje Larramendi (8:30  a 12:00 hs) - ASSA

Gral Lopez entre Urquiza y 9 de Julio (8:00 a 11:30 hs) pintado de sendas peatonales.

06:42 / Vie. 28.08.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada:  calle Alejandro Greca entre  L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo

Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.

Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona  a recorrido habitual.

Zona afectada: Laprida y Gutiérrez

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.

Zona Afectada: Roque Saenz Peña 2477 entre Tucumán y 1era Junta

Línea 9 (ida): de recorrido por calle Roque Sáenz Peña - Tucuman - San José - Mendoza a recorrido habitual.

Zona Afectada: San Jerónimo 3939 entre Domingo Silva y Pje Larramendi

Línea 18 (ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo - Domingo Silva - Av. Aristobulo del Valle - Mariano Comas - San Jerónimo a recorrido.

Zona Afectada: Entre Ríos 2950 entre 1ero de Mayo  4 de Enero

Línea 8 (ida): de recorrido por calle Entre Ríos - 1ero de Mayo - Jujuy - Urquiza a recorrido habitual.

Zona Afectada: Gral Lopez  y 4 de Enero

Línea 2 (ida): de recorrido por calle Amenábar - Francia - Moreno - 4 de Enero a recorrido habitual.

Líneas 1 - 3 - 15 (vuelta): de recorrido por calle 3 de Febrero - Francia - Moreno - 4 de enero a recorrido habitual.

Líneas 10 - 11 (vuelta) de recorrido por calle  3 de Febrero - Francia - Moreno  a recorrido habitual.

Líneas  5 - 4 y 14 (vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero - 3 de Febrero - Francia - Moreno  a recorrido habitual.

Línea 16 (ida): de recorrido por calle 3 de Febrero - Francia - Gral Lopez a recorrido habitual.

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#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

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