Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
San Jerónimo 3939 entre Domingo Silva y Pje Larramendi ( 7:00 a 8:30 hs) - ASSA
Entre Ríos 2950 entre 1ero de Mayo 4 de Enero (14:00 a 15:00 hs) ASSA
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Roque Saenz Peña 2477 entre Tucuman y 1era Junta - ASSA.
San Jerónimo 3939 entre Domingo Silva y Pje Larramendi (8:30 a 12:00 hs) - ASSA
Gral Lopez entre Urquiza y 9 de Julio (8:00 a 11:30 hs) pintado de sendas peatonales.
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Laprida y Gutiérrez
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.
Zona Afectada: Roque Saenz Peña 2477 entre Tucumán y 1era Junta
Línea 9 (ida): de recorrido por calle Roque Sáenz Peña - Tucuman - San José - Mendoza a recorrido habitual.
Zona Afectada: San Jerónimo 3939 entre Domingo Silva y Pje Larramendi
Línea 18 (ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo - Domingo Silva - Av. Aristobulo del Valle - Mariano Comas - San Jerónimo a recorrido.
Zona Afectada: Entre Ríos 2950 entre 1ero de Mayo 4 de Enero
Línea 8 (ida): de recorrido por calle Entre Ríos - 1ero de Mayo - Jujuy - Urquiza a recorrido habitual.
Zona Afectada: Gral Lopez y 4 de Enero
Línea 2 (ida): de recorrido por calle Amenábar - Francia - Moreno - 4 de Enero a recorrido habitual.
Líneas 1 - 3 - 15 (vuelta): de recorrido por calle 3 de Febrero - Francia - Moreno - 4 de enero a recorrido habitual.
Líneas 10 - 11 (vuelta) de recorrido por calle 3 de Febrero - Francia - Moreno a recorrido habitual.
Líneas 5 - 4 y 14 (vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero - 3 de Febrero - Francia - Moreno a recorrido habitual.
Línea 16 (ida): de recorrido por calle 3 de Febrero - Francia - Gral Lopez a recorrido habitual.