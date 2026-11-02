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En Vivo Lunes 2 de noviembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:01 / Lun. 02.11.2026

Puente Carretero: cambios en los accesos entre Santa Fe y Santo Tomé

Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se implementaron modificaciones en la circulación para ingresar al Puente Carretero.

En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberá circular por las calles Macia, Colón y Mitre.

En tanto, en la cabecera santafesina está habilitado un desvío para quienes se dirigen hacia Santa Fe, a través de la nueva traza norte.

La mano que habitualmente circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.

07:01 / Lun. 02.11.2026

RP 1: precaución por la presencia de animales en la calzada

La crecida del río Paraná afecta distintos sectores del norte provincial. Ante esta situación, se advierte sobre la posible presencia de ganado y personas que realizan tareas de traslado de animales en inmediaciones de la Ruta Provincial 1.

Se solicita a los conductores reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar sobrepasos riesgosos y prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

07:00 / Lun. 02.11.2026

RN A012: corte y desvíos

Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en la RN A012, entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.

Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever posibles demoras.

06:44 / Lun. 02.11.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Obras en el carril desde el KM31 hasta KM34

ACCESO CERRADO

-Km30: Ingreso a autopista desde RP91 hacia Santa Fe.

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