Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero: cambios en los accesos entre Santa Fe y Santo Tomé
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se implementaron modificaciones en la circulación para ingresar al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberá circular por las calles Macia, Colón y Mitre.
En tanto, en la cabecera santafesina está habilitado un desvío para quienes se dirigen hacia Santa Fe, a través de la nueva traza norte.
La mano que habitualmente circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
RP 1: precaución por la presencia de animales en la calzada
La crecida del río Paraná afecta distintos sectores del norte provincial. Ante esta situación, se advierte sobre la posible presencia de ganado y personas que realizan tareas de traslado de animales en inmediaciones de la Ruta Provincial 1.
Se solicita a los conductores reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar sobrepasos riesgosos y prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012: corte y desvíos
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en la RN A012, entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever posibles demoras.