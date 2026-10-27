El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Continúa el corte total para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9, por trabajos de reparación y mantenimiento vial. Se realizan desvíos en las intersecciones con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.