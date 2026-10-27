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En Vivo Martes 27 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:03 / Mar. 27.10.2026

Reducción de calzada por obras

Autopista Santa Fe - Rosario desde el KM 120 a KM 116, altura de Desvío Arijón - Sentido a Rosario

06:55 / Mar. 27.10.2026

Cortes de tránsito - Asamblea de ASOEM

Urquiza y Juan de Garay, a partir de las 5.30 horas.

Urquiza y Lisandro de la Torre, y Francia intersección Juan de Garay, a partir de las 6.30 horas.

06:47 / Mar. 27.10.2026

Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé

Continúan los cambios en la circulación por la construcción del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

06:47 / Mar. 27.10.2026

Ruta Provincial 1

Por la crecida del río Paraná, solicitan circular con precaución en el norte santafesino. En distintos sectores, personas trasladan ganado por el avance del agua, por lo que puede haber animales sobre la calzada o en sus inmediaciones. Se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal presente en la zona.

06:47 / Mar. 27.10.2026

Ruta Nacional A012

Continúa el corte total para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9, por trabajos de reparación y mantenimiento vial. Se realizan desvíos en las intersecciones con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.

06:43 / Mar. 27.10.2026

Reducción de calzada

Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 68, altura de Monje - Sentido a Santa Fe. Por remoción de vehículo siniestrado.

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