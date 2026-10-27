Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducción de calzada por obras
Autopista Santa Fe - Rosario desde el KM 120 a KM 116, altura de Desvío Arijón - Sentido a Rosario
Cortes de tránsito - Asamblea de ASOEM
Urquiza y Juan de Garay, a partir de las 5.30 horas.
Urquiza y Lisandro de la Torre, y Francia intersección Juan de Garay, a partir de las 6.30 horas.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los cambios en la circulación por la construcción del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Ruta Provincial 1
Por la crecida del río Paraná, solicitan circular con precaución en el norte santafesino. En distintos sectores, personas trasladan ganado por el avance del agua, por lo que puede haber animales sobre la calzada o en sus inmediaciones. Se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal presente en la zona.
Ruta Nacional A012
Continúa el corte total para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9, por trabajos de reparación y mantenimiento vial. Se realizan desvíos en las intersecciones con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.