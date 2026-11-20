Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Desvíos por trabajos de ASSA en barrio El Pozo
Zona afectada: Luis Jimenez de Asua entre José Babini y Leloir
- Línea 2 ( ida y Vuelta): de recorrido por Laureano Maradona hacia el este – Estévez Boero – F. Leloir - L. J. Assua – Alejando Greca - Estévez Boero a recorrido habitual.
- Línea 9 ( ida y Vuelta): de recorrido por Laureano Maradona hacia el este – Estévez Boero – F. Leloir - L. J. Assua – Alejando Greca - Estévez Boero a recorrido habitual.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Los corredores de la región centro, se registran con calzadas húmedas debido a precipitaciones acontecidas durante la madrugada. Se solicita extremar precauciones al transitar.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe, por la traza norte recientemente construida. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Ruta Provincial 1
En el norte de Santa Fe, la crecida del río Paraná genera complicaciones para la circulación. En distintos sectores hay personas que trasladan ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Se recomienda reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar sobrepasos riesgosos y prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Ruta Nacional A012
Continúa el corte total para todo tipo de vehículos por trabajos de reparación y mantenimiento vial. La interrupción comprende el tramo entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Además, se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar la señalización y prever demoras.