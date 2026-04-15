Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Accidente
Moto derrape en San Jerónimo y Candido Pujato. Circular con precaución
Demoras en distintos puntos de la ciudad
Autopista Santa Fe – Rosario (AU01): desde el acceso a Circunvalación Oeste hasta el ingreso por Iturraspe.
Av. Iturraspe: entre Circunvalación Oeste y Av. Perón.
Blas Parera: entre Gorriti y Estanislao Zeballos.
Av. López y Planes: entre Bv. Pellegrini y Av. General Paz.
Av. Freyre: entre Mendoza y Bv. Pellegrini.
Av. General Paz: entre Salvador Caputto y Urquiza.
Ruta 168 (acceso este): en el tramo cercano al Puente Oroño.
Acceso por Ruta Nacional 11 (zona El Vado): circulación cargada en sentido al centro.
Acceso oeste por RN 11 (zona El Vado): entre el puente sobre el Río Salado y el ingreso a Circunvalación.
Autopista Santa Fe – Rosario (AU01): en el empalme con Circunvalación Oeste, con tránsito muy lento.
Túnel Subfluvial
Debido a obras de bacheo se han implementado desvíos del tránsito en la cabecera entrerriana del viaducto. Se recomienda circular con precaución respetando las indicaciones.
Balizamiento
En el KM 20, altura de Puerto General San Martín - Santa Fe. Camión en banquina, se realiza balizamiento preventivo. - Circular con precaución.