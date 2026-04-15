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En Vivo Miércoles 15 de abril de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:55 / Mié. 15.04.2026

Accidente

Moto derrape en San Jerónimo y Candido Pujato. Circular con precaución

06:47 / Mié. 15.04.2026

Demoras en distintos puntos de la ciudad

Autopista Santa Fe – Rosario (AU01): desde el acceso a Circunvalación Oeste hasta el ingreso por Iturraspe.

Av. Iturraspe: entre Circunvalación Oeste y Av. Perón.

Blas Parera: entre Gorriti y Estanislao Zeballos.

Av. López y Planes: entre Bv. Pellegrini y Av. General Paz.

Av. Freyre: entre Mendoza y Bv. Pellegrini.

Av. General Paz: entre Salvador Caputto y Urquiza.

Ruta 168 (acceso este): en el tramo cercano al Puente Oroño.

Acceso por Ruta Nacional 11 (zona El Vado): circulación cargada en sentido al centro.

Acceso oeste por RN 11 (zona El Vado): entre el puente sobre el Río Salado y el ingreso a Circunvalación.

Autopista Santa Fe – Rosario (AU01): en el empalme con Circunvalación Oeste, con tránsito muy lento.

06:44 / Mié. 15.04.2026

Túnel Subfluvial

Debido a obras de bacheo se han implementado desvíos del tránsito en la cabecera entrerriana del viaducto. Se recomienda circular con precaución respetando las indicaciones.

06:42 / Mié. 15.04.2026

Balizamiento

En el KM 20, altura de Puerto General San Martín - Santa Fe. Camión en banquina, se realiza balizamiento preventivo. - Circular con precaución.

06:40 / Mié. 15.04.2026

Estado de las rutas y caminos

Las rutas y accesos de las regiones sur, centro y norte, se encuentran con calzadas húmedas, resbaladizas y con banquinas inestables por la presencia de lluvias y lloviznas de variada intensidad. Se recomienda transitar con suma precaución.

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