Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
En Vivo Martes 24 de noviembre de 2026
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
El tránsito en la provincia de Santa Fe. Foto: Flavio Raina.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
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