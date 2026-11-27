Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Corte total en la A012
La interrupción afecta el tramo entre Ricardone y la vieja ruta 9. También hay desvíos en los cruces con las rutas nacionales 34 y provincial 25.
Cambian la circulación para acceder al Puente Carretero
A partir de este viernes 27 de noviembre, los conductores que ingresen a Santo Tomé deberán girar a la izquierda (hacia calle Candioti) en la intersección de Av. 7 de Marzo con la mencionado arteria.
De esta manera, Mariano Candioti pasará a tener sentido único de circulación de norte a sur, desde avenida 7 de Marzo hasta Juan de Garay.
Desvíos de colectivos
Zona afectada: Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero.
* Línea 16 (ida): San Jerónimo – 3 de Febrero – 9 de Julio – Av. Gral. López, a recorrido habitual.
Zona afectada: 4 de Enero entre Salta y Mendoza.
* Línea 3 (vuelta): 4 de Enero – Juan de Garay – 9 de Julio – Primera Junta, a recorrido habitual.
* Línea 15 (vuelta): 4 de Enero – Juan de Garay – Primera Junta – 4 de Enero, a recorrido habitual.
* Línea 9 (ida): Juan de Garay – 9 de Julio – Mendoza, a recorrido habitual.
* Líneas C Azul, C Negra y C Verde: 4 de Enero – Juan de Garay – 9 de Julio – Primera Junta – 4 de Enero, a recorrido habitual. Única parada en 9 de Julio y Salta.
* Línea Intercountries: 4 de Enero – Lisandro de la Torre – Francia – Mendoza – 4 de Enero, a recorrido habitual.
Zona afectada: Luis Jiménez de Asúa entre José Babini y Leloir (barrio El Pozo).
* Líneas 2 y 9 (ida y vuelta): Laureano Maradona hacia el este – Estévez Boero – F. Leloir – Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca – Estévez Boero, a recorrido habitual.
Zona afectada: San Jerónimo y Salta (de 14:30 a 15:30 h).
* Líneas 4, 5, 13, 14 y 18: San Jerónimo – Primera Junta – 1° de Mayo – Mendoza, a recorrido habitual.
* Líneas 3, 8, 10, 11 y 15: San Jerónimo – Primera Junta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo, a recorrido habitual.
* Línea 2 (vuelta): Tucumán – Av. Alem – Lisandro de la Torre – San Jerónimo, a recorrido habitual.
Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y optar por vías alternativas.
Reducción de calzada
- 4 de Enero y Bv. Pellegrini, de 12:00 a 23:00 h (ASSA).
- Av. Peñaloza entre Av. Gorriti y Callejón Roca, desde las 00:00 h (Acuerdo Capital).
- Av. 7 Jefes, a la altura del Faro, en sentido norte-sur, hacia el centro, desde las 00:00 h (Acuerdo Capital).
- Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, desde las 00:00 h (ASSA).
- Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno, desde las 00:00 h (bacheo municipal).
- Urquiza y Bv. Pellegrini, desde las 00:00 h (ASSA).
- Francia y Bv. Pellegrini, en el cantero central, desde las 00:00 h (ASSA).
- Obispo Príncipe entre Defensa y Riobamba, desde las 00:00 h (bacheo municipal).
- Entre Ríos entre Dr. Zavalla y San Juan, de 7:30 a 12:00 h (ASSA).
- Luis Jiménez de Asúa entre José Babini y Leloir, barrio El Pozo, desde las 16:30 h (ASSA).
Santa Fe: cortes de tránsito
- Güemes entre Ruperto Godoy y Santiago Derqui, desde las 00:00 h (bacheo municipal).
- J. P. López entre Pasaje Ingenieros y 9 de Julio, desde las 00:00 h (EPE).
- 1° de Mayo entre Hernandarias y J. P. López, desde las 00:00 h (EPE).
- 9 de Julio entre Hernandarias y J. P. López, desde las 00:00 h (EPE).
- 4 de Enero entre Salta y Mendoza, desde las 9:00 h (ASSA).
- Colectora de Av. 7 Jefes y Maipú, desde las 00:00 h (Acuerdo Capital).
- Grand Bourg y Castellanos, desde las 00:00 h (Acuerdo Capital).
- San Jerónimo y Salta, de 14:30 a 15:30 h (ASSA).