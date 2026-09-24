Junto a su familia

De Santa Fe a Alaska: el periodista ambulante llegó al extremo norte de América

El Turco Cherep junto a Ximena Frois alcanzaron Alaska después de varios meses de viaje por tierra. La travesía comenzó en Santa Fe y atravesó Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. La bitácora familiar ya reúne historias de decenas de ciudades y paisajes.