La campaña itinerante de vacunación gratuita continúa en distintos espacios públicos de la ciudad de Santa Fe. Esta semana, el operativo se instalará el martes 17 en el hall de la Municipalidad, ubicada en Salta 2910, donde los vecinos podrán acercarse entre las 10 y las 14 para recibir las dosis correspondientes.
Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estará el operativo esta semana
La Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial continúan con la campaña para aplicar dosis contra la gripe, la neumonía y la tos convulsa. El dispositivo funcionará en el hall del Palacio Municipal, de 10 a 14. También se podrá consultar por la actualización del carnet de vacunación.
El programa, impulsado en conjunto por el municipio y el Ministerio de Salud de la Provincia, está dirigido principalmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y otros grupos que necesiten completar su esquema de inmunización.
La iniciativa contempla la aplicación de vacunas contra la gripe y la neumonía. Además, se incorporó la vacuna Triple Bacteriana, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa o coqueluche.
Qué vacunas se aplican y quiénes pueden recibirlas
El operativo está enfocado en adultos mayores y personas con factores de riesgo, que podrán acceder a las dosis contra la gripe y la neumonía.
También se ofrece la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa), que protege contra tres enfermedades: difteria, tétanos y tos convulsa. Según la información municipal, esta dosis se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo y busca brindar protección temprana al recién nacido.
Además, quienes necesiten completar su carnet de vacunación podrán acercarse al dispositivo para consultar por las dosis pendientes.
El objetivo de la campaña es ampliar la cobertura en los grupos priorizados. La meta planteada por el programa es alcanzar al menos un 70% de vacunación en las personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo en las zonas seleccionadas.
Dónde y cuándo vacunarse en Santa Fe
El próximo operativo itinerante se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma:
Día: martes 17.
Horario: de 10 a 14.
Lugar: hall de la Municipalidad de Santa Fe.
Dirección: Salta 2910.
Vacunación: dosis contra la gripe, la neumonía y Triple Bacteriana, además de consultas para completar el carnet.
Quienes no puedan concurrir al dispositivo itinerante tienen otra alternativa: pueden acercarse al centro de salud más cercano con su DNI para que el personal revise el carnet y determine qué vacunas necesitan completar.
Para realizar consultas sobre la campaña y los puntos de vacunación, el municipio habilitó el número 342 611 6585, que recibe mensajes por WhatsApp.
La recomendación es llevar el documento y el carnet de vacunación, si se dispone de él, para facilitar el control de las dosis aplicadas y las que todavía estén pendientes.