Campaña itinerante

Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estará el operativo esta semana

La Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial continúan con la campaña para aplicar dosis contra la gripe, la neumonía y la tos convulsa. El dispositivo funcionará en el hall del Palacio Municipal, de 10 a 14. También se podrá consultar por la actualización del carnet de vacunación.