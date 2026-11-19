Acceso a la casa propia

Villa Suramericana: 8.654 familias quedaron aptas para el sorteo de 104 viviendas en Santa Fe

La Provincia publicó el padrón provisorio de los planes 5971 y 5982. El sorteo será el 2 de diciembre por Lotería de Santa Fe. Quienes figuren como no aptos podrán solicitar una revisión presencial en noviembre, aunque existen causales que no admiten reclamos.