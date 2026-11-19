La expectativa por acceder a una vivienda propia vuelve a poner en evidencia la dimensión de la demanda habitacional en Santa Fe. La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo publicó el padrón provisorio para el sorteo de 104 unidades de dos dormitorios en el barrio Villa Suramericana y confirmó que 8.654 postulantes quedaron habilitados para participar.
Villa Suramericana: 8.654 familias quedaron aptas para el sorteo de 104 viviendas en Santa Fe
La Provincia publicó el padrón provisorio de los planes 5971 y 5982. El sorteo será el 2 de diciembre por Lotería de Santa Fe. Quienes figuren como no aptos podrán solicitar una revisión presencial en noviembre, aunque existen causales que no admiten reclamos.
El listado corresponde a los planes habitacionales 5971 y 5982 y reúne 41.475 registros, correspondientes a 38.225 personas inscriptas. Sin embargo, apenas el 22,6% de los postulantes cumple, en esta instancia, con las condiciones para participar del sorteo.
La diferencia entre la cantidad de inscriptos y las viviendas disponibles refleja la fuerte competencia por acceder a una de las unidades. El sorteo se realizará el 2 de diciembre, a través de Lotería de Santa Fe.
Cuáles fueron los principales motivos de exclusión
El análisis del padrón permite identificar cuáles fueron las principales dificultades que dejaron afuera a más de 29.500 postulantes en esta instancia provisoria.
La causal más frecuente fue la falta de actualización de los datos. Un total de 13.824 personas, correspondientes a 14.917 registros, no renovó su ficha de inscripción en el sistema provincial.
En segundo lugar aparecen los ingresos demostrables insuficientes. Esta observación alcanzó a 8.536 postulantes, con 8.561 registros, que no acreditaron el piso de ingresos requerido para afrontar el pago de las cuotas.
Otra de las causas fue no constituir un grupo familiar, situación que alcanzó a 7.655 personas y 7.881 postulaciones.
También se registraron 412 personas que superaron los ingresos máximos establecidos, mientras que otras observaciones estuvieron vinculadas con adjudicaciones anteriores o en trámite, antigüedad de residencia o laboral insuficiente y titularidad de menores de edad.
Qué deben hacer quienes figuran como no aptos
Las personas que aparecen como NO APTO en el padrón provisorio tendrán una última oportunidad para solicitar la revisión de su situación antes del sorteo.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo habilitará una instancia de atención presencial para analizar los motivos de exclusión y, cuando corresponda, modificar la condición de la postulación.
La atención se realizará en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas, ubicado en Pedro Vittori 4282, en la ciudad de Santa Fe, durante tres jornadas:
Días: 19, 20 y 24 de noviembre.
Horario: de 8 a 15.
Lugar: Centro de Ex Combatientes de Malvinas, Pedro Vittori 4282.
Los interesados deberán concurrir con al menos uno de los titulares de la inscripción y presentar la documentación necesaria para revisar su situación. La atención estará a cargo de personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Sin embargo, hay dos situaciones que no podrán acceder a esta instancia: quienes figuren con la causal "NO ACTUALIZÓ DATOS" y quienes no hayan aceptado la Declaración Jurada. Tampoco se recibirán nuevas inscripciones.
Cómo se asignarán los números para el sorteo
Otro dato importante para los postulantes es que el número con el que participarán no aparece todavía en el padrón provisorio.
La numeración correspondiente a cada inscripción se informará en el padrón definitivo, que será publicado y enviado una vez finalizada la instancia de revisión de las situaciones observadas.
En el caso del cupo destinado a empleados públicos provinciales y fuerzas de seguridad, se estableció que podrán participar quienes acrediten más de cinco años de servicio en la fuerza correspondiente.
Además, en el listado definitivo se distinguirá entre los postulantes que acrediten más de cinco años y aquellos que superen los 15 años de servicio.
Dónde consultar por el sorteo de viviendas
Quienes tengan dudas sobre su situación o necesiten orientación durante el proceso pueden comunicarse con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo a través del correo electrónico:
El sorteo del 2 de diciembre definirá a los postulantes seleccionados para las 104 viviendas de Villa Suramericana, en un proceso que refleja la importante demanda de soluciones habitacionales en la capital provincial.