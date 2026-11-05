La posibilidad de acceder a una vivienda propia sumó una nueva instancia en la ciudad de Santa Fe. El gobierno provincial abrió este jueves la inscripción para participar del sorteo de 104 unidades habitacionales que formaron parte de la Villa Suramericana, en el barrio Esmeralda Este.
Abrió la inscripción para el sorteo de 104 viviendas de la Villa Suramericana en Santa Fe: cuáles son los requisitos
La Provincia habilitó el registro para participar del primer sorteo de las viviendas que integraron la Villa Suramericana. Son 104 unidades y la inscripción estará abierta hasta el 12 de noviembre. El proceso contempla requisitos de residencia, ingresos y composición familiar.
Las familias interesadas podrán anotarse o actualizar sus datos en el registro provincial hasta el 12 de noviembre, a las 23.59, a través de la página web oficial de la Provincia. Según adelantaron las autoridades, el sorteo se realizará el 2 de diciembre, mediante la Lotería de Santa Fe.
El anuncio fue realizado por la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, y el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, quienes brindaron detalles sobre el procedimiento, las condiciones para participar y las características de las unidades.
Desde el gobierno señalaron que estas viviendas forman parte del legado de los Juegos Suramericanos y que, luego de haber sido utilizadas para alojar a deportistas y estudiantes, atraviesan un proceso de puesta en valor y adaptación para su destino habitacional.
Quiénes pueden inscribirse y cuáles son los requisitos
Uno de los puntos centrales del anuncio está relacionado con las condiciones que deberán cumplir los postulantes. Para participar del sorteo será necesario acreditar dos años de residencia o trabajo en la ciudad de Santa Fe y constituir un grupo familiar.
Además, se deberán demostrar ingresos familiares por al menos $1.675.000. También será condición no registrar deudas alimentarias ni haber sido beneficiario anteriormente de un plan de vivienda nacional, provincial o municipal.
La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa Nido, específicamente a través de su línea de Desarrollos Habitacionales. Las personas interesadas en acceder a las unidades deberán ingresar al sitio oficial de la Provincia, donde podrán consultar la información e iniciar el trámite de inscripción: www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios/.
Crivelli aclaró que la conformación de un grupo familiar no implica necesariamente estar casado. Pueden inscribirse parejas, personas en unión convivencial, madres o padres con hijos a cargo, entre otras configuraciones familiares.
La inscripción se realiza mediante el registro provincial de acceso a la vivienda, que permanece abierto de manera permanente. Sin embargo, para participar de este sorteo hay una condición específica: los datos del grupo familiar deben haber sido actualizados durante el último año.
Por eso, quienes ya estén anotados desde hace tiempo también deberán ingresar al sistema y revisar su información. Si la inscripción o actualización no se realizó en ese período, no podrán participar de esta instancia.
Cómo son las 104 viviendas que entran en el sorteo
De las unidades que se pondrán a disposición, 102 corresponden a viviendas tipo dúplex, distribuidas en planta baja y primer piso. Cuentan con cocina, estar-comedor y un baño en la planta inferior, mientras que en la planta alta tienen dos dormitorios y el baño principal.
Los prototipos tienen superficies que van de los 67 a los 77 metros cuadrados. A ese conjunto se suman dos viviendas adaptadas para personas con discapacidad motriz.
Crivelli precisó que el 20% de las unidades tendrá como destino a integrantes de las fuerzas de seguridad, con un padrón específico. El resto estará orientado a la demanda general.
El funcionario explicó que las 104 viviendas representan el primer grupo que estará disponible luego de las tareas de recuperación y adaptación. En total, el desarrollo urbanístico está integrado por 346 unidades habitacionales, que se irán incorporando a medida que estén en condiciones de ser adjudicadas.
Cuándo será el sorteo y qué pasará con las demás unidades
El sorteo de los 104 postulantes preseleccionados está previsto para el 2 de diciembre y se realizará a través de Lotería de Santa Fe. También se elegirán alrededor de 70 suplentes, aunque desde el área de Hábitat aclararon que esa nómina corresponderá exclusivamente a este proceso y no implicará una preselección automática para futuras viviendas.
La entrega de las unidades se concretaría de manera paulatina. Si bien no hay una fecha exacta confirmada, Crivelli estimó que la primera entrega podría realizarse hacia fines de diciembre, siempre que las condiciones climáticas no demoren los trabajos de terminación.
En cuanto al resto del complejo, el funcionario anticipó que, una vez concluido el primer sorteo, se prevé volver a abrir el registro para avanzar con una nueva convocatoria, posiblemente durante enero. La fecha dependerá del avance de las tareas de puesta en valor.
El gobierno provincial también confirmó que trabaja sobre otras viviendas que quedaron inconclusas en la ciudad de Santa Fe, entre ellas las ubicadas en el predio de La Florida. Según indicaron, la planificación para 2027 contempla continuar con esas obras y avanzar con los proyectos habitacionales pendientes.