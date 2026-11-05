Primera etapa de adjudicación

Abrió la inscripción para el sorteo de 104 viviendas de la Villa Suramericana en Santa Fe: cuáles son los requisitos

La Provincia habilitó el registro para participar del primer sorteo de las viviendas que integraron la Villa Suramericana. Son 104 unidades y la inscripción estará abierta hasta el 12 de noviembre. El proceso contempla requisitos de residencia, ingresos y composición familiar.