Debate

Violeta Quiroz planteó la necesidad de repensar el sistema de transporte en Santa Fe

La concejala del bloque Mesas de Trabajo cuestionó el posible aumento del boleto urbano y llamó a avanzar hacia un modelo más equitativo y eficiente. “No puede ser que siempre el ajuste lo pague el vecino que necesita el colectivo para trabajar o estudiar”, advirtió.