Violeta Quiroz planteó la necesidad de repensar el sistema de transporte en Santa Fe

La concejala Violeta Quiroz manifestó, en la sesión de este jueves, su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el sistema de transporte urbano en la ciudad de Santa Fe. “Nos enteramos a través de los medios de comunicación, y no por un canal institucional, que el intendente pretende aplicar un nuevo aumento del boleto, llevando la tarifa plana a $1.760”, dijo.
Quiroz hizo notar que, de concretarse, “este aumento sería el sexto en 18 meses, y el acumulado desde enero de 2024 ascendería a más de 550%”.
La concejala recalcó que los incrementos “no vienen acompañados de mejoras reales”. Y enumeró: “Las frecuencias siguen siendo irregulares, las unidades están deterioradas, los recorridos son limitados y los barrios más alejados siguen igual de desconectados que siempre”.
La edila subrayó la discordancia entre la contraprestación y el esfuerzo económico de los vecinos y vecinas, teniendo en cuenta que Santa Fe tiene uno de los boletos más caros del país. “Hace más de una década que se repite el mismo modelo: aumentos sin planificación, concesiones sin control, licitaciones eternas y vecinos que pagan cada vez más por cada vez menos”, rubricó.
“El sistema de transporte está desbordado”
De esta manera, la concejala Violeta Quiroz puso en la mira a todo el sistema de transporte y mencionó “el caos generado por la informalidad de las aplicaciones de transporte, como Uber y DiDi, que siguen operando sin cumplir con la ordenanza aprobada en octubre del año pasado”.
Recordó que semanas atrás, desde su bloque Mesas de Trabajo, presentó una ordenanza para prohibir expresamente esta modalidad de transporte, sancionar a los infractores y proteger la vida de las personas.
“El sistema está desbordado. Los colectivos no dan respuestas. Las plataformas no cumplen. Y el municipio no controla”, detalló la concejala Quiroz que a la vez llamó a la reflexión al intendente Poletti y pidió “con firmeza, pero con respeto institucional, que no haga efectivo el aumento a $1.760 del boleto”.
Repudio al veto del presidente Milei a tres leyes fundamentales
La concejala Violeta Quiroz repudió fuertemente el veto de Milei a las leyes de aumento a nuestros jubilados, de moratoria previsional, y la emergencia nacional en discapacidad. "Tres medidas urgentes y humanas, absolutamente necesarias para cuidar a los sectores más vulnerables", sostuvo.
Violeta Quiroz subrayó que esta "decisión política expresa una concepción brutal de país, donde el equilibrio fiscal se logra dejando a los más vulnerables afuera". A la vez, la concejala desaprobó contundentemente el uso reiterado del veto presidencial porque "desconoce abiertamente la soberanía del Congreso Nacional y vulnera el principio de división de poderes".
"La democracia no puede tolerar que una sola firma deshaga la voluntad popular expresada en ambas cámaras" cerró la concejala Quiroz al tiempo que agradeció a sus pares el acompañamiento para rechazar el veto a estas tres leyes.
