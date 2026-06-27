Santa Fe Florece

Juegos Suramericanos: produce más de 18 mil plantines para embellecer los espacios públicos

A través del programa Santa Fe Florece, personal de los viveros municipales del Jardín Botánico y de la Reserva Urbana del Oeste realiza el repique y cuidado de diversas especies florales. La iniciativa apunta a potenciar la infraestructura verde en parques, plazas y paseos de la capital provincial.