La Municipalidad puso en marcha una nueva etapa del programa Santa Fe Florece, una estrategia de inversión planificada que busca consolidar la infraestructura verde de la ciudad, y en este caso, de cara a los próximos Juegos Suramericanos que se realizarán en septiembre. En esta fase inicial, llegaron 18.480 plantines en bandejas y almácigos de especies como conejitos, petunias y pensamientos, los cuales ya están siendo replicados en macetas individuales por los equipos municipales para garantizar su óptimo desarrollo antes de ser distribuidos en los canteros.
Juegos Suramericanos: produce más de 18 mil plantines para embellecer los espacios públicos
A través del programa Santa Fe Florece, personal de los viveros municipales del Jardín Botánico y de la Reserva Urbana del Oeste realiza el repique y cuidado de diversas especies florales. La iniciativa apunta a potenciar la infraestructura verde en parques, plazas y paseos de la capital provincial.
Los trabajos de repique, seguimiento y cuidado específico se llevan a cabo de manera articulada entre el vivero de la Reserva Natural Urbana del Oeste, ubicado en Gorostiaga 4659, y el vivero del Jardín Botánico Ingeniero Lorenzo Parodi, situado en avenida Gorriti 3902. De la totalidad, el Jardín Botánico recibió 46 bandejas que contienen 12.880 ejemplares, mientras que a la Reserva del Oeste se destinaron 20 bandejas con 5.600 unidades para optimizar la capacidad operativa del personal.
Planificación e inversión eficiente
Respecto a la metodología implementada, el director del Programa de Arbolado Urbano de la Municipalidad, Juan Andrés Sarquis, explicó que el municipio adquiere el plantín cuando es muy pequeño para luego realizar el proceso de repique en las dependencias locales, donde se lo cuida, nutre y riega durante un período de entre dos meses y medio y tres meses. Según indicó el funcionario, esta modalidad permite ejecutar el presupuesto de forma ordenada y económica, logrando que la planta tenga un sustrato técnicamente preparado y acorde al clima “santafesino-litoraleño”, lo que eleva notablemente sus posibilidades de supervivencia.
Asimismo, Sarquis precisó que las especies seleccionadas corresponden a la temporada de primavera y verano, con capacidad para florecer durante los meses de intenso calor. En ese sentido, adelantó que la producción se posicionará en sectores estratégicos como toda la Costanera Este, el Paseo de la Laguna, la Fuente de la Cordialidad, la Costanera Oeste, el Bulevar Siete Jefes, el Parque del Sur, calle Tacca, Bulevar Pellegrini, Avenida Freyre y diversas plazas del centro y macrocentro.
Cubrir toda la ciudad
El director también valoró el rol clave de las trabajadoras de las áreas de Paisajismo Urbano, Producción Vegetal y Control de Plagas, y argumentó que este esquema requiere de forma obligatoria un personal capacitado que evite el desperdicio de los recursos. “Los trabajadores municipales tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta tarea”, fundamentó Sarquis.
En relación con la distribución del trabajo para esta campaña, especificó: “Como los plantines que llegan son muchos, lo que hicimos este año fue dividir un poco las tareas. Entonces, una parte vino al Jardín Botánico, donde está el vivero municipal, la otra parte fue a la Reserva Natural Urbana del Oeste, que queda por Circunvalación y calle Gorostiaga, donde se hace la segunda parte del repique”.
Finalmente, el funcionario anticipó que tras este lote inicial se proyecta una fuerte ampliación del programa para los meses siguientes. “Esta es una primera etapa. En una segunda se van a adquirir 40.000 plantines más y unas 3.000 plantas ornamentales para continuar embelleciendo la ciudad y los canteros de los espacios públicos y las avenidas”, concluyó, recordando que la meta es restablecer y superar los 125 canteros florales logrados el año pasado.
El valor del trabajo municipal
Por su parte, la encargada de los viveros florales, arbustivas y herbáceas, Rosa Isaurralde, brindó detalles sobre la labor diaria que llevan adelante y afirmó: “Estamos haciendo la producción para Santa Fe Florece y para los Juegos Suramericanos, poniéndole todo el empeño para que salga todo bien y cuidándola. Lo que tenemos que hacer es controlar que no tenga exceso de riego y mantener la producción bajo techo si llueve mucho para registrar la mínima pérdida posible”.
Para concluir, Isaurralde manifestó el orgullo que representa para todo el equipo que el fruto de su esfuerzo diario sea apreciado a gran escala en el corto plazo. Aseguró que la producción que realizan en los viveros municipales será vista por gente de toda Sudamérica, lo cual resulta muy gratificante porque visibiliza una tarea que, además de ser su trabajo, es algo que verdaderamente les apasiona.