La artista Julieta Barderi guiará un recorrido por su muestra

Este miércoles 8 de octubre a partir de las 18 se realizará una activación en el marco de la muestra "¿Quién nos dirá las cosas?". Se trata de un recorrido comentado a cargo de Julieta Barderi, cuya obra es el eje de la exposición.
La actividad, libre y gratuita, tendrá lugar en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas, ubicado en San Martín 2068.
"La pintura puede ser una técnica arcaica. No sólo por su antigüedad, sino también por su falta de reversibilidad. Aunque consiste simplemente en agregar finas capas de materia coloreada sobre una superficie más o menos lisa, el artefacto obtenido, puesto a funcionar en sentido inverso, no nos devolverá nunca la imagen impecable de la tela".
Lo señala Agustín Fernández en el texto "Una utopía en suspenso", referido a la muestra, donde añade que "esta cualidad tan elemental de volver al inicio, que en otras artes depende de una combinación de teclas o de la simple apelación al silencio, es en la pintura completamente imposible. Aún raspando, lijando y frotando con un trapo, agregamos algo a la imagen que queríamos borrar".
"Casi tomándose al pie de la letra tal imposibilidad, Julieta Barderi proyecta esta cualidad material del acto de pintar a la totalidad del sentido histórico de la transmisión de la cultura".
"No es posible fundar un pueblo desde cero, quedan siempre las huellas borroneadas de antiguos adversarios, que brotan apenas raspamos con el cabo del pincel los monumentos más singulares de una cultura", agrega.
"Del mismo modo, en estas pinturas no parece posible dar inicio a un nuevo ciclo o convocar una imaginería radical, sin desatar una lucha con las fuerzas infinitas que brotan del fondo de la tela como en un acto mágico o una invocación impiadosa", dice.
"Tapar para desvelar, borrar para hacer aparecer, negar para que la afirmación sea más clara, tal parece ser la gramática de sus acciones", señala luego.
"Es en el contexto de esa batalla que la pintura se convierte en manos de Julieta en un instrumento arqueológico: al cubrir, revela, como quien hurga con el pincel sobre un guijarro cualquiera del desierto, los restos de antiguas civilizaciones", sostiene.
Barderi combina su labor artística con la docencia. Se formó como profesora de pintura y siguió su perfeccionamiento junto a Alejandra Seeber, Eduardo Stupía, Silvia Gurfein, Tulio De Sagastizábal, Andrés Labaké y Carlos Huffmann.
Participó en la Bienal de Arte Joven (2013 y 2015), en la Beca FNA-CONTI (2014) y en el Programa de Artistas de la Universidad Di Tella (2017).
Obtuvo numerosas distinciones y sus obras integran colecciones institucionales como el Museo Pettoruti, el Museo Timoteo Navarro, el Consejo Federal de Inversiones, el Palais de Glace, el Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Vicentin, el Museo Urbano Poggi y el Banco de Córdoba.
Entre sus muestras individuales más recientes se destacan "¿Quién nos dirá las cosas?", "Destellos de Carneviva" y "Paisaje Vudú". Participó en exposiciones colectivas y en ferias de arte, entre ellas ArteBA, Art Lima y SP Arte.
