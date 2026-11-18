"¡Dejen de glorificar a los hombres violentos!... ¡Nunca olviden: Carl Andre mató a Ana Mendieta!". Este mensaje estaba plasmado en la pancarta que portaba uno de los activistas que, en 2016, llegó hasta el frente del Museo Nacional Británico de Arte Moderno. En ese momento, se realizaba una muestra de obra de Andre.
Ana Mendieta: su trágica muerte y las obras que creó para que desaparezcan en el fuego y la marea
Murió en 1985 al caer de la ventana de su departamento en Nueva York. Su esposo, el artista Carl Andre, fue juzgado y absuelto, y el caso terminó opacando su trabajo. Ana creó las Siluetas, figuras hechas con su cuerpo en la naturaleza para que el fuego, la lluvia o la marea las borraran. Hoy se las conoce por las fotos y películas que dejó.
La acción hacía referencia a los hechos ocurridos el 8 septiembre de 1985 en Nueva York. Faltaba un minuto para las 5.30 cuando Andre llamó a la policía y afirmó que su esposa, la artista cubana Ana Mendieta, había caído por la ventana de su apartamento. Su defensa alegó suicidio. Respecto a lo que ocurrió antes, en los años posteriores cambiaría su versión en distintas oportunidades.
Terminó arrestado y fue absuelto, en 1988, en un fallo que dividió aguas: una parte de la comunidad artística neoyorquina lo aceptó, otra lo vinculó con la misoginia y el machismo. Otra derivación: Mendieta es más conocida por su truculento final antes que por su obra, rupturista. En el aniversario de su nacimiento (18 de noviembre de 1948) en este espacio nos centraremos en su producción.
El cuerpo, la muerte y el cambio
Si bien nació en La Habana, Mendieta se fue a Estados Unidos en 1961, en el contexto de crecientes tensiones entre su país natal y el que la acogió. Estudió en Iowa y en los 70 fijó residencia en Nueva York. A nivel artístico, en esa ciudad se percibía la voluntad de romper con las formas tradicionales de representación y con la idea de que el arte debía limitarse a la pintura y la escultura.
De hecho, Mendieta es conocida por lo que ella denominó "obras tierra-cuerpo" (earth-body art). Trabajó temáticas como el cuerpo femenino, la muerte, el desplazamiento y la transformación. Su obra más conocida es la serie "Siluetas", donde trabaja la idea de la ausencia del cuerpo, con la idea de poner de relieve (aunque parezca paradójico) la invisibilización y la violencia contra las mujeres.
Mendieta inició su serie durante un viaje a México en 1973, donde se inspiró para crear obras efímeras de tamaño natural que abordaban las nociones de existencia, resurgimiento y renovación. Quemó, esculpió y moldeó siluetas en paisajes de diversas regiones de América y Europa, regresando a menudo a lugares significativos para ella o conectados con historias antiguas.
Por la propia intangibilidad de sus trabajos (varias de sus obras fueron creadas para desaparecer o para ser quemadas, hasta hay momentos donde se vale de su sangre) documentó el proceso en fotografías y películas (algunas están en Youtube), que permiten revisar esa vertiente de su obra. Por ejemplo, la primera “silueta” de su serie consiste en flores blancas esparcidas sobre su propio cuerpo.
"Las siluetas presentan inscripciones evanescentes sobre la naturaleza, realizadas con materiales simples. A su vez, la obra de Mendieta, aunque indudablemente performática, tiene diferencias claras con respecto a la performance: son rituales privados, ejecutados casi siempre en soledad. La artista concebía estos momentos como esencialmente introspectivos", señala Georgina Gluzman.
Durante la década de 1980, Mendieta creó sus "Esculturas Rupestres", serie de figuras femeninas de tamaño superior al natural talladas en las paredes de piedra caliza de las cuevas de las Escaleras de Jaruco. En 1983, recibió la beca Prix de Rome en la Academia Americana en Italia. En Roma, su práctica se orientó hacia la escultura de estudio, lo que le permitió crear obras más duraderas.
Sus argumentos eran claros. "Mi arte se fundamenta en la creencia en una energía universal que fluye a través de todo ser y materia, de todo el espacio y el tiempo", sostenía, según consta en la página oficial del Museo de Arte Moderno de Nueva York (Moma). Orientado, a su vez, a cuestionar la cultura, la propia existencia y la realidad humana, siempre de acuerdo a sus postulados.
Miradas sobre la artista
Para Miguel Calvo Santos, Mendieta "fue una artista que estableció en su obra un rico lenguaje muy personal que nos habla de la mujer, la tierra, la belleza, la violencia, los estereotipos, las nacionalidades". En similar sentido, Beatriz García Moreno sostiene que "a través de sus obras hechas con su cuerpo y con la tierra, construyó un ego y un escabel desde donde se ofrece para ser mirada".
José Esteban Muñoz subraya que la obra de Mendieta puede verse desde diferentes puntos de vista: desde un sentimiento de indignación feminista, desde su poética de lo primitivo, desde el desplazamiento y exilio o desde la representación de su "pequeño cuerpo femenino marrón", en un ámbito dominado por hombres blancos.
Para Clara Mas Casals, el discurso de la artista se centra mayoritariamente en la reivindicación del cuerpo como medio expresivo. "Utilizar el propio cuerpo para conducirnos a la reflexión. Para invitarnos a reflexionar sobre los temas de su época
, que son, casualmente, los mismo que los de la nuestra: la belleza, el género, la identidad, la relación con la naturaleza".
A 78 años de su nacimiento, la obra de Mendieta mantiene viva una pregunta de inusitada complejidad: ¿Qué queda cuando el cuerpo desaparece?. Sus “siluetas”, concebidas para borrarse con el fuego, la lluvia o la marea, persisten en la fotografía y en el video, pero sobre todo, deben habitar la memoria.