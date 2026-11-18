A 78 años de su nacimiento en Cuba

Ana Mendieta: su trágica muerte y las obras que creó para que desaparezcan en el fuego y la marea

Murió en 1985 al caer de la ventana de su departamento en Nueva York. Su esposo, el artista Carl Andre, fue juzgado y absuelto, y el caso terminó opacando su trabajo. Ana creó las Siluetas, figuras hechas con su cuerpo en la naturaleza para que el fuego, la lluvia o la marea las borraran. Hoy se las conoce por las fotos y películas que dejó.