Fue en noviembre de 1976 en el Jockey Club

Doce maestros para pintar el litoral: la histórica muestra donde el paisaje era una "presencia viva"

Grela, Fernández Navarro, López Claro, Supisiche y otros ocho artistas se reunieron hace medio siglo en una exposición que El Litoral elogió por las representaciones del río, la isla y el costero. Y por el oficio de una generación de creadores que lograron proyectar la región a escala nacional.