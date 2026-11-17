"La sola enunciación del título de esta exposición nos inspira una palabra multicolor de agua, costa, cielo, hombre. Porque si todas las artes se nutrieron y siguen nutriéndose de este inmenso manantial sonoro litoraleño, es la pintura la que más profunda y ampliamente ha sabido expresar las infinitas vivencias que le inspira este modelo gigantesco y tremendamente vivo que habitamos".
Doce maestros para pintar el litoral: la histórica muestra donde el paisaje era una "presencia viva"
Grela, Fernández Navarro, López Claro, Supisiche y otros ocho artistas se reunieron hace medio siglo en una exposición que El Litoral elogió por las representaciones del río, la isla y el costero. Y por el oficio de una generación de creadores que lograron proyectar la región a escala nacional.
Esas palabras eligió José Manuel Echagüe hace justo 50 años para abrir la muestra pictórica "El hombre y el paisaje del litoral" en el Jockey Club de Santa Fe. Echagüe, titular de la subcomisión organizadora, agregó que la elección de los artistas se realizó en base a "quienes más expresiva y acertadamente muestran a nuestro hombre y nuestro paisaje".
Los mismos, según publicó El Litoral el miércoles 17 de noviembre de 1976 eran César Fernández Navarro, Ernesto Fertonani, Francisco García Carrera, Leónidas Gambartes, Oscar Elías Gigena, Juan Grela, Norma Guastavino, Francisco Puccinelli, Matías Molinas, Ricardo Supisiche, Carlos Enrique Uriarte y César López Claro.
"La mención de sus nombres me evita redundar en mayores elogios sobre el valor de sus obras, elogios que recibieron y reciben dentro y fuera de nuestra querida y orgullosa frontera provinciana", añadió Echagüe.
Impulso expresivo
Una semana más tarde, el 24 de noviembre, El Litoral publicó una reseña de la exposición a cargo de Jorge Taverna Irigoyen. "Evidentemente, paisaje y hombres de nuestra zona han impulsado en lo expresivo a no pocos pintores, proyectándolos a un plano nacional", indicó.
"La isla, el río, el hombre ribereño, en dilatado horizonte, las verdes atmósferas, están en sus cartones como una presencia viva, antes que como un testimonio geográfico", agregó el especialista en artes plásticas del diario.
"En la selección hay buenos trabajos de Fernández Navarro, con un paisaje de diestra estructuración; del recientemente desaparecido García Carrera, con su captación del suburbio contrastante; de Matías Molinas, ubicando al atardecer isleño con su paleta innegablemente pródiga; de Ricardo Supisiche, con una magnífica 'Mujer de blanco'", apuntó luego.
"Grela está representado con la conocida pintura ‘Compañeros’, de emotivos enlaces y Gigena exhibe un rostro enraizado con el telurismo americano, de particular fuerza. Otros trasfondos del paisaje son captados por las paletas de Fertonani, Uriarte, López Claro, Guastavino y Puccinelli".
"Finalmente, Gambartes firma uno de sus personales cromos al yeso titulado precisamente 'Litoral', que en su composición de secretos ritmos resume magistralmente símbolos y esencias de nuestra zona", recalcó Taverna.
El litoral para hablar del mundo
Los artistas y las obras exhibidas en aquella muestra en el Jockey Club son el eco de una generación de creadores que, cada uno con sus particularidades, tuvieron una preocupación común. Que tenía que ver con reflexionar sobre temáticas propias de la condición humana, pero a través de la representación de seres y paisajes del terruño.
En muchos aspectos, a los artistas plásticos santafesinos de las generaciones posteriores a la que estuvo referenciada en esa muestra de 1976, les costó alcanzar las cimas conquistadas por todos ellos. Es que eran auténticos maestros con miradas muy personales y gran oficio. Siempre vale la pena volver a ellos, más allá del tiempo transcurrido.