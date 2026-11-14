"Picasso no pierde vigencia porque fue la figura central de todo el arte del siglo XX, un artista experimental pero ligado al pasado y con una obra que continuamente admite nuevas lecturas. Fue quizás también el artista más influyente. El arte contemporáneo es lo que es gracias (o por culpa) de él". Miguel Calvo Santos.
La historia de la "mujer acostada" de Picasso que los santafesinos pudieron ver expuesta en 1962
La pintura fue realizada por el artista en 1931. Está inspirada en su amante de entonces, Marie-Thérèse Walter. El trabajo, parte de una etapa previa al Guernica, integró una muestra del Instituto Di Tella que desembarcó en el Museo Provincial de Bellas Artes en la década de 1960. Hoy forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.
En este espacio, "Obras que cuentan", el convite es desentrañar los sentidos que surgen de ver e investigar una pintura, escultura, dibujo, grabado o mural. Con la convicción de que no todo aparece a simple vista y a veces es necesario ir más allá de lo evidente. En esta decimoquinta entrega, se aludirá al más grande artista que parió el siglo XX, Pablo Picasso y a un cruce con Santa Fe.
Para arrancar esta historia, hay que viajar al año 1931 y ver qué ocurría por entonces en la vida del creador nacido en 1881. Tenía 49 años y, tras las experiencias cubistas y el acercamiento al surrealismo, empezaba a inclinarse hacia una producción cada vez más personal, experimental, dotada de múltiples referencias mitológicas, eróticas y simbólicas.
Un componente biográfico de esa etapa es su relación con Marie-Thérèse Walter, a quien había conocido en París en 1927. Picasso estaba casado con Olga Khokhlova, con quien tenía un hijo. Pero su relación paralela con Marie impactó en su pintura. En efecto, el cuerpo, la cara y el pelo de la mujer estuvieron, paulatinamente, más presentes en su labor.
Por otra parte, en esos años su obra adquiere una serie de características como la deformación de las figuras, la sensualidad derivada del protagonismo del cuerpo femenino, el predominio de líneas curvas, volúmenes redondeados y figuras biomórficas, la alusión a los mitos (como el Minotauro) y la inclinación hacia la experimentación técnica.
Una muestra en Santa Fe
En ese momento histórico se inscribe "Mujer acostada" (Femme allongée), la obra que nos interesa hoy, que se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires desde el año 1971. Y que los santafesinos pudieron ver en vivo y en directo en 1962, en una muestra realizada en el Museo Provincial de Bellas Artes.
La exposición estuvo compuesta por el conjunto del Instituto Di Tella, al cuál pertenecía entonces la referida obra de Picasso, que pasó al Bellas Artes recién en 1971. La del Di Tella era una de las colecciones particulares más valiosas del país, con obras de Henri Matisse, Vasili Kandinski, Marc Chagall, Paul Klee, Jean Dubuffet y muchos otros.
"La representación española reúne tres nombres fundamentales en el arte contemporáneo: Pablo Picasso, Antonio Tàpies y Joan Miró. De Picasso se exhibió, sobre el escenario de la Sala Mayor del Museo, una gran figura de mujer recostada. La obra, de colores quebrados, presenta una buena composición, de materia 'lavada'", escribió Jorge Taverna Irigoyen en El Litoral.
Momento de fusión
"Mujer acostada" es el comienzo de una serie en la que Picasso retrata a Marie-Thérèse. "Representa un momento de fusión entre rasgos de desnudos anteriores y aquellos que dominarán en la serie que realiza en 1932. En comparación con los de este último año, presenta una síntesis que recuerda a los ideogramas y distorsiones que introduce Three Dancers, de 1925", señala Andrea Giunta.
"Tales distorsiones tomaron un carácter violento, con dentaduras, lenguas y deformaciones con las que representó el rostro de Olga Koklova, su esposa desde 1908, cuyos retratos, inicialmente marcados por la influencia de Ingres, habían dejado lugar a representaciones en las que los amantes se amenazaban", prosigue Giunta, en el texto que acompaña la obra en la página del museo.
Para la especialista, los desnudos ticianescos en los que retrata a Marie-Thérèse durmiendo son muy distintos. Y cita a John Berger: "lo que hace a esas pinturas diferentes es su grado de directa sexualidad. Refieren sin ambigüedad a la experiencia de hacer el amor con esa mujer. Describen sensaciones y, sobre todo, la sensación de placer sexual".
Un eslabón más de una larga historia
"Mujer recostada", según Giunta, es el inicio de una serie en la que se incluyen obras como "Femme nue couchée" o "Jeune fille devant un miroir". Parte de un proceso que Picasso mantuvo hasta la segunda mitad de esa década, cuando se produjeron una serie de hechos: conoció a Dora Maar, fotógrafa y artista surrealista, que pasa a ser su compañera sentimental y estalla la Guerra Civil española.
Poco tiempo después, en abril de 1937, Guernica fue bombardeada por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana, que apoyaban a las fuerzas franquistas, ataque que dejó muchas víctimas civiles y destruyó buena parte de la ciudad. Movilizado por esa atrocidad, Picasso empezó a trabajar en una pintura de casi ocho metros de largo y tres metros y medio de alto. Pero esa es otra historia.