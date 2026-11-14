Obras que cuentan

La historia de la "mujer acostada" de Picasso que los santafesinos pudieron ver expuesta en 1962

La pintura fue realizada por el artista en 1931. Está inspirada en su amante de entonces, Marie-Thérèse Walter. El trabajo, parte de una etapa previa al Guernica, integró una muestra del Instituto Di Tella que desembarcó en el Museo Provincial de Bellas Artes en la década de 1960. Hoy forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.